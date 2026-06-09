A dos días del Mundial 2026, Estados Unidos vuelve a emitir alerta de viaje a México; ¿qué estados menciona y por qué?

A tan solo dos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una actualización oficial en sus alertas de viaje para México. Fue por medio de la embajada que el gobierno estadounidense categorizó las entidades federativas del país en un sistema de cuatro niveles de riesgo.

El motivo principal de la Casa Blanca para difundir este mapa de riesgo a escasas horas de la patada inicial del Mundial es salvaguardar a los más de 5.5 millones de turistas internacionales que se espera arriben a México para celebrar la justa deportiva; y se han señalado los diferentes peligros que existen para los turistas.

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Así es la alerta de viaje emitida para México por parte de Estados Unidos

Los estados mencionados por las autoridades estadounidenses se dividen principalmente bajo criterios de peligrosidad y restricciones. Siendo el Nivel 4 el más peligroso y el Nivel 1 el más básico; esto tiene cómo fin que los ciudadanos de Estados Unidos puedan evitar situaciones peligrosas.

Nivel 4: No viajar

El gobierno de Estados Unidos mantiene bajo estricta advertencia de no viajar a las siguientes entidades: Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas y Colima. La razón detrás de esta clasificación tan severa es la alta incidencia de delitos violentos generalizados, tales como homicidios, secuestros, asaltos a mano armada y el constante robo de vehículos.

Nivel 3: Reconsiderar el Viaje

En esta categoría destaca de manera alarmante el estado de Jalisco, autoridades estadounidenses piden a sus ciudadanos reconsiderar seriamente sus planes de traslado debido a los altos índices de violencia. Otros estados en este mismo nivel de riesgo son: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Sonora.

México es un destino vacacional popular, pero los riesgos de seguridad varían mucho según la región, por lo que asignamos niveles de advertencia de viaje para cada estado mexicano, desde nivel 1 (tomar precauciones normales) hasta nivel 4 (no viajar). Si consiguió boletos para un… pic.twitter.com/yQR7UxzOZB — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 9, 2026

Nivel 2: Ejercer mayor precaución

Tanto la Ciudad de México como el estado de Nuevo León fueron clasificados en el Nivel 2. Así como: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz.

Nivel 1: Precauciones normales Dentro de esta categoría sólo se encuentran Yucatán y Campeche, regiones en las que se recomienda mantener las precauciones normales durante la visita.

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