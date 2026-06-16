Coordinación entre la Federación y Yucatán fortalece la estrategia de seguridad estatal

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) intensificó las acciones de proximidad social en Mérida, Kanasín, Izamal y otros municipios, dentro de la estrategia que impulsa el gobernador Joaquín Díaz Mena y que se alinea con la Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La seguridad se construye desde la prevención. Bajo ese principio, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó esta semana la atención ciudadana y la coordinación con empresas, escuelas y comités vecinales en distintos municipios del estado.

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Las acciones responden al eje de atención a las causas y prevención social de la violencia que articula el Gobierno de México, y a la coordinación permanente entre la Federación y Yucatán para reducir los delitos de alto impacto.

Alianzas estratégicas

A través de la estrategia Aliados por la Vida, la dependencia realizó mesas de trabajo, pláticas preventivas y recorridos de proximidad con vecinos, comercios, organismos empresariales y planteles educativos.

Con PepsiCo, Bepensa, Ayansa y AMPI se reforzaron protocolos contra el engaño telefónico, el secuestro virtual y otros riesgos, con respaldo del C5i para una respuesta inmediata.

En escuelas de Xcumpich, Santa Gertrudis Copó, Xcanatún y Pacabtún, estudiantes participaron en talleres de prevención de adicciones, seguridad vial, acoso escolar y sana convivencia.

Con estudiantes universitarias se abordó la prevención de la violencia de género, para fortalecer entornos seguros desde las comunidades educativas.

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En materia de emergencias, bomberos de la SSP sofocaron el incendio de dos vehículos en un predio abandonado de Mulchechén, Kanasín, en coordinación con la Policía de ese municipio, y otro en la bodega de un restaurante al norte de Mérida. No se reportaron personas lesionadas.

Descienden índices delictivos

Esta coordinación entre órdenes de gobierno da resultados: en Yucatán los homicidios cayeron 25 por ciento y el robo de vehículos en un 46 en 2025, conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La seguridad también se construye con la participación de la ciudadanía, las empresas, las escuelas y las autoridades, cada una desde su responsabilidad.

Ante la temporada deportiva, la SSP llamó a disfrutar con responsabilidad: si bebe, no maneje; desplácese con precaución y, ante cualquier emergencia, comuníquese al 9-1-1.