Alessandra Rojo de la Vega denuncia 'emboscada'; ¿qué le pasó a la alcaldesa de la Cuauhtémoc y a su equipo?

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc en la CDMX, publicó en sus redes sociales un video para denunciar que ella y su equipo fueron emboscados y atacados en la Zona Rosa por un supuesto grupo de comerciantes que se oponen a las medidas de regularización en calles de la alcaldía.

Rojo de La Vega dijo, la noche de este martes 16 de junio, que habrían sido colaboradores de la diputada local Diana Sánchez Barrios los sujetos que la agredieron junto a sus colaboradores con palos y tubos en la calle de Génova, en la Zona Rosa.,

Según la alcaldesa, apenas comenzaba uno de sus recorridos nocturnos para notificar irregularidades por el uso de la vía pública como puntos de venta, cuando fueron agredidos.

Nos emboscaron en Zona Rosa pic.twitter.com/uD22Qz2fKa — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

“Llegamos, no estuvimos ni un minuto cuando lamentablemente nos empezaron a agarrar a palazos, piedras, armas blancas, golpes, gritos. Se quedaron con celulares”, aseguró mientras asistía a la Fiscalía a interponer la denuncia correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que elementos de la Policía Auxiliar y personal de la alcaldía fueron resguardados mientras detuvieron a un hombre de aproximadamente 30 años, que fue puesto a disposición del Ministerio Publico para las investigaciones correspondientes.

"Hay compañeros con brazos rotos", aseguró De la Vega dejando ver que el saldo no es favorable para sus trabajadores.

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