Donald Trump acusa a Sheinbaum de estar “asustada” y dice que México perdió control ante cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevos señalamientos contra México y contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su discurso de cierre en la cumbre del G7, realizada en Evian, Francia.

El mandatario estadounidense afirmó que México “perdió el control” del país frente a los cárteles y sostuvo que Sheinbaum es “una muy buena mujer”, pero “una mujer muy asustada”. Sus declaraciones se producen en un contexto de tensión bilateral por seguridad, narcotráfico y cooperación fronteriza.

Trump también aseguró que su gobierno intensificará las acciones contra el tráfico de drogas por vía terrestre, al considerar que gran parte de los narcóticos que llegan a Estados Unidos cruzan por territorio mexicano.

¿Qué dijo Trump sobre Claudia Sheinbaum?

Durante su intervención en la cumbre del G7, Trump afirmó que los cárteles tienen control en México y dirigió comentarios personales hacia la presidenta mexicana.

“México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México, es triste. La Presidenta es una muy buena mujer, pero es una mujer muy asustada”, declaró el mandatario estadounidense.

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El comentario se suma a una serie de declaraciones en las que Trump ha endurecido su discurso sobre la seguridad en México y el papel de los cárteles en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

¿Qué dijo Trump sobre el narcotráfico?

El presidente estadounidense afirmó que su administración ha logrado reducir el ingreso de drogas por la frontera sur y por rutas marítimas, aunque insistió en que ahora concentrará sus esfuerzos en el tráfico por tierra.

Trump aseguró que las organizaciones criminales utilizan métodos cada vez más sofisticados para esconder narcóticos en vehículos, motores, tapas de ruedas y estructuras internas de automóviles.

El mandatario señaló que Washington firmó un acuerdo para fortalecer la coordinación contra el tráfico de drogas, aunque no detalló los alcances ni los mecanismos específicos de ese entendimiento.

Trump, breathing heavily, threatens Mexico: "Now we're gonna go and focus on the land. They [drugs] come through Mexico. Mexico has lost control of their country. The cartels run Mexico. The president is a very scared woman." pic.twitter.com/6WTpivAjeX — Aaron Rupar (@atrupar) June 17, 2026

¿Por qué estas declaraciones tensan la relación con México?

Los dichos de Trump ocurren en medio de una relación bilateral marcada por temas de seguridad, comercio, migración y cooperación contra el crimen organizado.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha insistido en que cualquier colaboración con Estados Unidos debe realizarse con respeto a la soberanía de México y dentro de los canales institucionales.

Las declaraciones del presidente estadounidense podrían abrir un nuevo frente político entre ambos gobiernos, especialmente por el señalamiento directo contra la mandataria mexicana y por la afirmación de que México habría perdido el control frente a los cárteles.

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