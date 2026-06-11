Claudia Sheinbaum defiende continuidad del T-MEC ante dichos de Trump: “beneficia a los tres países”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que Donald Trump pusiera en duda su renovación y planteara la posibilidad de avanzar hacia acuerdos bilaterales separados con México y Canadá.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 11 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que México quiere que el tratado se mantenga porque beneficia a los tres países y no sólo a la economía mexicana.

Sheinbaum afirmó que el acuerdo comercial también favorece a Estados Unidos, debido a la integración productiva de América del Norte, especialmente en sectores como el automotriz.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la posible no renovación del T-MEC?

La presidenta señaló que su gobierno considera que el T-MEC debe mantenerse, aunque reconoció que Estados Unidos podría buscar nuevas condiciones para México y Canadá dentro del proceso de revisión.

Sheinbaum afirmó que las declaraciones de Trump forman parte del diálogo que se mantiene con su administración. También recordó que el actual tratado fue negociado durante el primer periodo presidencial del republicano y lo calificó como uno de sus logros más relevantes.

De acuerdo con la mandataria, el T-MEC ha demostrado que el crecimiento del empleo en México no implica una pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos. Por el contrario, explicó que ambos países fabrican partes distintas dentro de cadenas de producción complementarias.

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¿Por qué México busca mantener el tratado comercial?

Sheinbaum argumentó que la integración comercial ayuda a reducir costos para consumidores estadounidenses. Como ejemplo, mencionó el precio de los vehículos en Estados Unidos, que ha aumentado en un contexto de aranceles y tensiones comerciales.

La presidenta sostuvo que mantener el tratado o mejorar sus condiciones puede contribuir a disminuir precios en varios productos, no sólo en automóviles. También destacó que América del Norte tiene más fuerza si compite como región frente a otros bloques económicos, en especial frente a China.

¿México aceptaría un acuerdo bilateral con Estados Unidos?

Ante la posibilidad de que Estados Unidos busque sustituir el esquema trilateral por acuerdos bilaterales, Sheinbaum respondió que su expectativa es que el T-MEC se mantenga.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que se busca mantener el #TMEC porque beneficia a los tres países: México, EEUU y Canadá, recordando que este tratado fue creado durante el primer periodo del presidente estadounidense, Donald Trump. Además, indicó que este… pic.twitter.com/rQfPsl9tUc — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 11, 2026

La mandataria indicó que, por ahora, las reuniones de revisión se desarrollan entre México y Estados Unidos, aunque Canadá deberá incorporarse posteriormente al proceso. También señaló que México participa con ánimo de llegar a acuerdos, siempre que estos no afecten la economía nacional ni el bienestar de la población.

Sheinbaum añadió que el equipo negociador mexicano, coordinado por la Secretaría de Economía, mantiene sobre la mesa argumentos sobre los beneficios del tratado para Estados Unidos, México y Canadá. La postura mexicana, dijo, será buscar el mejor acuerdo posible sin poner en riesgo los empleos, la inversión y la actividad de las empresas instaladas en el país.

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