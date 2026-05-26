Presidenta Sheinbaum respalda reflexión del Papa León XIV sobre inteligencia artificial: “vale mucho la pena leerla”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la reflexión del papa León XIV sobre la inteligencia artificial, luego de que el pontífice publicara su primera encíclica, titulada “Magnifica Humanitas”, en la que advierte sobre los riesgos del dominio tecnológico y plantea la necesidad de regular esta herramienta.

Durante la conferencia matutina de este martes 26 de mayo, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la postura del papa, quien considera que la inteligencia artificial representa una de las revoluciones más importantes y peligrosas para la humanidad.

Sheinbaum calificó la encíclica como “muy interesante” y resaltó que su título, traducido como “Grandiosa Humanidad”, resulta especialmente significativo desde una visión humanista. La presidenta señaló que el documento no solo habla de regular la IA, sino que profundiza en una pregunta de fondo: quién controla actualmente el poder tecnológico y con qué fines lo utiliza.

Sheinbaum destaca crítica del papa al poder tecnológico privado

La presidenta leyó fragmentos de la encíclica en los que el Papa León XIV plantea la necesidad de adoptar instrumentos normativos para proteger la justicia y contener los efectos negativos del poder tecnológico.

Sheinbaum subrayó que el texto va más allá de una discusión técnica sobre regulación, pues también cuestiona la concentración de conocimiento, datos, algoritmos e infraestructura en manos de grandes actores privados, muchos de ellos transnacionales.

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De acuerdo con la mandataria, la reflexión del pontífice resulta relevante porque advierte que, a diferencia de otros momentos históricos, hoy buena parte de la innovación tecnológica ya no es impulsada principalmente por los Estados, sino por empresas con recursos y capacidad de acción incluso superiores a los de algunos gobiernos.

Inteligencia artificial, redes sociales y algoritmos: los temas que señaló Sheinbaum

Sheinbaum afirmó que la encíclica obliga a pensar quién controla la inteligencia artificial, las redes sociales y los algoritmos que influyen en la vida pública.

La presidenta coincidió en que no basta con usar la tecnología sin cuestionarla, sino que se debe analizar hacia dónde se dirige, qué efectos puede tener en la sociedad y cómo puede orientarse al bien común.

También resaltó el enfoque humanista del Papa León XIV, especialmente por su cercanía con las personas más pobres y su preocupación por el futuro de la humanidad.

#MañaneraDelPueblo. Subraya @Claudiashein una parte fundamental de la encíclica reciente del @Pontifex_it sobre la lucha del dominio tecnológico con la Inteligencia Artificial. pic.twitter.com/tb0FBj2GPo — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 26, 2026

Sheinbaum plantea seguir discutiendo qué debe hacer México ante la IA

La mandataria consideró que la encíclica “vale mucho la pena”, sin importar si quien la lee es católico o no. Desde su perspectiva, el documento abre una discusión necesaria sobre regulación tecnológica, poder económico y responsabilidad social.

Sheinbaum adelantó que en otras ocasiones podría continuar la conversación sobre este tema y sobre lo que México debe hacer frente al avance de la inteligencia artificial.

La presidenta cerró su respuesta al señalar que la humanidad no debe dejarse llevar únicamente por el uso de la tecnología, sino preguntarse qué futuro quiere construir y cómo evitar que el poder tecnológico se imponga por encima del bienestar colectivo.

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