Campeche se suma a carrera nacional de Cruz Roja

Campeche será parte de la carrera nacional “Todo México Salvando Vidas”, organizada por la Cruz Roja Mexicana (CRM), que de manera simultánea se desarrollará en las 32 Entidades del país el próximo domingo 6 de septiembre, con la expectativa de reunir entre 300 y 400 campechanos en una jornada que busca fortalecer la solidaridad con la institución de rescate y ayuda humanitaria.

La capital campechana será la sede estatal de esta séptima edición, cuyo banderazo de salida será a las 7:00 de la mañana desde las instalaciones de la delegación local, para recorrer parte del malecón de la ciudad.

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La coordinadora de Comunicación Social, Verónica Astorga, destacó que la carrera se realiza de manera simultánea en todo el territorio nacional el primer domingo de septiembre y que está abierta a todas las edades, con el propósito de promover la actividad física, la convivencia familiar y el sano esparcimiento.

El coordinador estatal de Socorros, Luis Miguel Huehuet Canché, explicó que los asistentes podrán participar en las competencias de 5 y 10 kilómetros, ambas con premiación para los tres primeros lugares en las ramas femenil y varonil, además de una caminata recreativa de tres kilómetros pensada para toda la familia.

Como novedad, quienes participen en la caminata podrán acudir acompañados de sus mascotas, para las cuales se pondrán a la venta paliacates conmemorativos, reforzando el carácter incluyente y familiar del evento.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas en la delegación de la Cruz Roja Campeche. Se incluye un kit con playera conmemorativa, número de competidor y medalla oficial, que este año incorpora la letra “O” de la colección nacional que conforma el nombre de la institución.

El coordinador local de Voluntariado, David Marrero Espinoza, aseguró que el operativo contempla puestos de hidratación, servicios médicos, atención prehospitalaria y fisioterapia deportiva, para brindar seguridad a familias y deportistas durante toda la jornada.

Los organizadores estiman que entre 300 y 400 personas participen en la carrera y caminata, consolidando a Campeche como parte de este esfuerzo nacional que, además de fomentar hábitos saludables, busca fortalecer el respaldo ciudadano a la labor de la Cruz Roja Mexicana.