Javier Corral desiste de impugnación por intento de detención en CDMX; acusa uso político del caso

El senador de Morena, Javier Corral Jurado, informó que decidió desistirse de la impugnación presentada contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionada con el intento de detención registrado el 14 de agosto de 2024 en la capital del país.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, el legislador señaló que la decisión se da ante lo que consideró una distorsión informativa y una utilización mediática y política del caso. Junto con su postura pública, Corral compartió un comunicado conjunto con su asesoría jurídica.

¿Qué informó Javier Corral sobre su caso?

En el documento, el senador explicó que no contribuirá a lo que calificó como una campaña de victimización y manipulación política encabezada por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

Corral sostuvo que, mientras en la Ciudad de México se ha presentado el trámite judicial como un acto de persecución política, en Chihuahua se utiliza como una supuesta prueba de exoneración.

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El comunicado señala que la determinación quedará firme respecto de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024; sin embargo, el legislador aseguró que las investigaciones relacionadas con otros señalamientos continuarán ante la Fiscalía General de la República.

Corral pide investigar “los dos lados”

El senador llamó a que se investiguen tanto las acusaciones en su contra como la presunta instrumentalización de instituciones de Chihuahua con fines políticos. También pidió garantizar en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.

La defensa de Corral sostuvo que la sociedad mexicana está cansada de la utilización política del sistema de justicia y afirmó que debe haber investigaciones exhaustivas para esclarecer quiénes actuaron conforme a la ley y quiénes, según el comunicado, recurrieron a la manipulación.

Ante la distorsión informativa que se ha generado, informo a la opinión pública: pic.twitter.com/V2JAns5yDR — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) June 2, 2026

Caso mantiene tensión política entre Corral y gobierno de Chihuahua

El mensaje del legislador vuelve a colocar en la agenda pública el conflicto entre Javier Corral y la actual administración de Chihuahua.

Aunque el senador desistirá de la impugnación en la Ciudad de México, advirtió que las denuncias por presuntas irregularidades cometidas en su contra siguen bajo investigación federal.

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