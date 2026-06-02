Síguenos

Última hora

Yucatán

Así operaba el “Huamúchil” desde Mérida, relacionado con extorsiones, drogas y asesinatos en Quintana Roo

Yucatán / Mérida

Transportistas de Yucatán piden mayor claridad a la Ley de Transporte Federal

Transportistas yucatecos cuestionan nuevas facultades de la Guardia Nacional en carreteras por la Ley de Transporte Federal.

Víctor Lara Martínez

Por Víctor Lara Martínez

2 de jun de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Nueva reforma al transporte enciende alarmas en Yucatán por posibles detenciones en carreteras
Nueva reforma al transporte enciende alarmas en Yucatán por posibles detenciones en carreteras / Por Esto!

La reciente reforma a la Ley de Transporte Federal ha generado inconformidad entre integrantes del sector transportista, quienes consideran que las nuevas disposiciones otorgan un carácter recaudatorio y amplían las facultades de la Guardia Nacional en carreteras.

El secretario general de la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga A.C., Raúl Organitos, advirtió sobre posibles riesgos de detenciones y pidió a los operadores no resistirse ante las autoridades para evitar ser encarcelados.

Incremento mensual coloca a Yucatán entre los más impactados del país por gusano barrenador

Noticia Destacada

Miasis por gusano barrenador se extiende a 23 municipios de Yucatán

De acuerdo con la reforma, los transportistas que se opongan a revisiones o acciones de la Guardia Nacional podrían enfrentar sanciones que van de seis meses a dos años de prisión, especialmente si se considera que incitan a pasajeros o terceros a intervenir. El sector señaló que estas modificaciones dejan sin efecto disposiciones anteriores orientadas a prevenir abusos de autoridad.

El nuevo marco legal establece que las autoridades pueden realizar inspecciones físico-mecánicas a las unidades, como revisión de llantas, frenos, luces, puertas y compartimentos, sólo cuando exista flagrancia o una causa legal debidamente fundada. Sin embargo, representantes del sector advierten que cualquier revisión del interior del vehículo sin justificación podría considerarse una violación a los derechos constitucionales.

Lluvias históricas en Mérida dejan calles y viviendas inundadas

Noticia Destacada

Lluvias en Yucatán superan 300 mm en dos días; Conagua alerta por más precipitaciones fuertes

En este contexto, los transportistas argumentan que las pruebas obtenidas mediante revisiones indebidas podrían ser declaradas inválidas, además de señalar que toda evidencia recabada con violación a derechos fundamentales carecería de validez legal. También se ha recomendado a los operadores documentar las inspecciones de las autoridades para protegerse ante posibles abusos.

Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SCIT) señaló que hay mecanismos legales para evitar actos arbitrarios por parte de las autoridades. Mientras tanto, el sector transportista insiste en que las reformas podrían afectar principalmente a pequeños propietarios y operadores, en un contexto donde aseguran que existe un alto número de unidades fuera de norma y falta de políticas claras para la modernización del transporte.

Te puede interesar