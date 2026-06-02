Estallido de neumático provoca aparatosa volcadura en la carretera Carmen–Puerto Real

La mañana de este martes se registró una aparatosa volcadura sobre la carretera Carmen–Puerto Real, a la altura del kilómetro 25, luego de que un vehículo particular sufriera el estallido de uno de sus neumáticos mientras circulaba por la vía federal.

Noticia Destacada Motociclista y adulto mayor lesionados en la avenida Gobernadores, Campeche

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor, identificado como José Argüelles, viajaba en compañía de su hija a bordo de un automóvil Hyundai color rojo, con placas de circulación DGG 860 C del estado de Campeche. Ambos se dirigían a realizar diversas diligencias cuando ocurrió el percance.

Según relató el propio automovilista, transitaba aproximadamente a 80 kilómetros por hora cuando repentinamente sintió que la parte trasera del vehículo se desestabilizó debido a la explosión de uno de los neumáticos.

La falla provocó que perdiera el control de la unidad, que terminó saliéndose de la carpeta asfáltica y volcándose sobre un área de pastizal, quedando completamente invertida con las cuatro llantas hacia arriba.

Tras el accidente, la hija del conductor resultó con diversos golpes contusos y dolor en las manos, mientras que José Argüelles sufrió una lesión sangrante en la región frontal de la cabeza, entre las cejas. Testigos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que paramédicos acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los ocupantes.

Padre e hija resultan lesionados tras aparatoso accidente.

Luego de la valoración médica, se determinó que ninguno de los lesionados requería traslado a un hospital, ya que las heridas no comprometían su estado de salud.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Asimismo, solicitaron el apoyo de una grúa para recuperar la unidad siniestrada y retirarla de la zona.

Las autoridades confirmaron que en el accidente no estuvieron involucrados otros vehículos y tampoco se registraron daños a la infraestructura o propiedad federal. Debido a ello, los afectados activaron la póliza de seguro de la unidad y, tras concluir el peritaje y firmar el acuerdo correspondiente con los agentes federales, pudieron retirarse del lugar.

El percance dejó únicamente daños materiales de consideración y lesiones menores a los ocupantes, evitando una tragedia mayor pese a la espectacularidad de la volcadura.

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JGH