Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: fechas y requisitos para el registro en Campeche

Del 22 al 28 de junio permanecerá abierto en Campeche el registro para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar, programas dirigidos a personas de 65 años o más y a mexicanas de entre 60 y 64 años, respectivamente.

Durante este periodo, los módulos de atención operarán en los 13 municipios del Estado, de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 16:00 horas. La ubicación de cada centro de registro puede consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar (Sebien), con el propósito de facilitar el acceso de las y los solicitantes.

El delegado de los Programas para el Bienestar en Campeche, José Antonio Cardozo Rivero, informó que el proceso de incorporación se realizará de manera ordenada conforme a la letra inicial del primer apellido de las personas interesadas, a fin de brindar una atención más ágil y eficiente.

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Explicó que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores representa un reconocimiento a quienes contribuyeron durante décadas al desarrollo económico, social y cultural del país. Asimismo, destacó que la Pensión Mujeres Bienestar reconoce por primera vez el trabajo, dedicación y esfuerzo que millones de mexicanas han realizado en el cuidado de sus familias y comunidades.

Para efectuar el trámite, las personas interesadas deberán presentar:

Identificación oficial vigente

CURP de reciente impresión

de reciente impresión Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

con antigüedad no mayor a seis meses Número telefónico de contacto (celular o fijo)

Entre los documentos válidos como identificación oficial se encuentran la credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad emitida por la autoridad correspondiente.

Finalmente, informó que las personas que por razones de salud, movilidad u otras circunstancias no puedan acudir personalmente a los módulos, podrán solicitar una visita domiciliaria a través de la página oficial de la Secretaría de Bienestar, donde recibirán orientación y apoyo para concluir su proceso de incorporación a cualquiera de los programas del Gobierno de México.