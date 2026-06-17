Destinan a 1.98 mdp a tres refugios para mujeres víctimas de violencia en Quintana Roo

El Gobierno federal autorizó recursos por un total de un millón 980 mil pesos para fortalecer la operación de tres casas de emergencia destinadas a mujeres víctimas de violencia en Quintana Roo, ubicadas en los municipios Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco. La medida cobra relevancia en un contexto en el que la entidad registra un repunte en los casos de agresiones dentro de las relaciones de pareja.

Los apoyos fueron formalizados mediante tres convenios de coordinación y adhesión publicados el pasado 16 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), suscritos entre la Secretaría de las Mujeres, el Gobierno de Quintana Roo y la Fiscalía General del Estado.

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El financiamiento forma parte del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, impulsado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal.

De acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las agresiones entre parejas en Quintana Roo alcanzaron niveles alarmantes durante los primeros cuatro meses del 2026. La entidad ocupa el primer lugar nacional en tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes y supera ampliamente el promedio del país.

Entre enero y abril, el estado acumuló 8 mil 981 llamadas relacionadas con este tipo de hechos a través del número de emergencias 911, lo que refleja una tendencia ascendente y una creciente vulnerabilidad de las mujeres frente a estas conductas.

Las estadísticas del SESNSP indican que la entidad alcanzó una tasa de 419.46 reportes por cada 100 mil habitantes, colocándose en la primera posición nacional.

Detrás se ubicaron Baja California, con una tasa de 314.83, y Aguascalientes, con 293.71.

La diferencia respecto de la media nacional resulta considerable. Mientras el promedio del país se situó en 61.27 reportes por cada 100 mil habitantes, Quintana Roo lo superó en más de seis ocasiones.

Quintana Roo registró un incremento en el caso de agresiones dentro de la pareja / POR ESTO!

Un claro ejemplo

Yesica, madre de dos hijas, decidió abandonar su hogar hace cuatro meses, tras una década de matrimonio marcada por constantes agresiones físicas, emocionales y económicas por parte de su pareja.

Desde noviembre pasado interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género; sin embargo, hasta la fecha las autoridades no han notificado al presunto responsable.

“Es muy lenta la aplicación de justicia. Tengo miedo porque mi esposo me ha amenazado con quitarme a mis hijas. Es agresivo conmigo, pero también con quienes me defienden, como mi familia”, relató Yesica, quien acudió a su primera terapia psicológica en la Fiscalía Especializada acompañada de una hermana y con una de sus hijas, de dos años de edad, en brazos.

Cada convenio contempla la asignación de 660 mil pesos para una iniciativa específica, por lo que el monto global destinado a Quintana Roo asciende a un millón 980 mil pesos.

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Uno de los subsidios corresponde al proyecto denominado “Fortalecimiento a la Operación de la Casa de Emergencia del Centro de Justicia para las Mujeres de Benito Juárez”, que recibirá 660 mil pesos.

El segundo respaldo económico fue autorizado para la Casa de Emergencia del Centro de Justicia para las Mujeres de Playa del Carmen, también por un importe de 660 mil pesos.

De igual manera, una tercera propuesta contempla la misma cantidad para reforzar la Casa de Emergencia del Centro de Justicia para las Mujeres de Othón P. Blanco.

Estos fondos se integran al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, coordinado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal.

Entre enero y abril se registraron 8 mil 981 llamadas al 911 relacionadas con maltrato / POR ESTO!

Estos refugios temporales forman parte de los Centros de Justicia para las Mujeres y tienen la función de brindar alojamiento provisional y atención especializada a personas que enfrentan situaciones de violencia, así como a sus hijos.

Los convenios establecen que las iniciativas fueron presentadas por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y aprobadas por el Comité de Evaluación del programa federal, luego de cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente.

La transferencia del financiamiento se realizará a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (Sefiplan), instancia encargada de canalizar posteriormente los recursos a los espacios beneficiados para la ejecución de cada una de las acciones contempladas.