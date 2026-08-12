Dan de baja a un oficial de la Policía Municipal de Motul tras la detención irregular de un ciudadano

Bajo la premisa de “cero tolerancia” ante abusos de autoridad y malas prácticas en el servicio público, el Ayuntamiento de Motul confirmó la baja definitiva de un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, señalado por incurrir en una actuación arbitraria contra un ciudadano.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de agosto en las instalaciones de una empresa de telefonía ubicada en el Centro de la ciudad, donde el policía tercero, identificado como Marvin J.C.M., detuvo irregularmente a un usuario.

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El caso tomó relevancia luego que el video del incidente fue difundido en redes sociales, lo que generó indignación entre ciudadanos y motivó la intervención de los mandos de la corporación policiaca.

Tras las investigaciones preliminares, la Dirección de Seguridad Pública Municipal notificó formalmente la separación del cargo del agente. Además de la destitución, el exuniformado deberá enfrentar los procedimientos administrativos y legales correspondientes, a fin de determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de su actuación.

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El alcalde Lucio Estrella Canul sostuvo que en su administración no habrá cabida para abusos de autoridad ni protección a funcionarios que vulneren los derechos de la ciudadanía.

El edil enfatizó que la labor de los cuerpos de seguridad requiere disciplina, ética, profesionalismo y estricto apego a la legalidad, por lo que aseguró que continuarán las acciones de evaluación y depuración dentro de la fuerza pública.

Añadió que se trabaja para garantizar que los elementos policiacos cuenten con la capacitación necesaria para desempeñar sus funciones y brindar un trato digno y respetuoso a la población.