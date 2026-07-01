Morelos otorga medidas de protección a esposa de exdirector de Pemex tras denuncia por violencia

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó este miércoles 1 de julio que fueron otorgadas medidas de protección a María Felicia Jiménez, esposa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, luego de las denuncias por presunta violencia familiar que salieron a la luz a través de videos difundidos en redes sociales.

Noticia Destacada Esposa de exdirector de Pemex denuncia violencia y teme represalias: "Tengo miedo de sus influencias"

De acuerdo con autoridades morelenses, el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres dictó medidas cautelares a favor de la víctima, las cuales podrán activarse de manera inmediata cuando ella lo requiera. Entre las acciones contempladas se encuentran vigilancia y rondines de seguridad para salvaguardar su integridad y la de sus hijos.

Fiscalía abrió investigación de oficio

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, explicó que la carpeta de investigación fue iniciada de oficio desde el pasado 26 de junio, luego de la difusión de un video en el que presuntamente se observa una agresión física ocurrida en un domicilio del municipio de Emiliano Zapata.

Aunque la víctima no había comparecido formalmente ante la Fiscalía de Morelos al momento del anuncio, las autoridades señalaron que la investigación continúa y que existe coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal.

La denuncia también fue presentada en Ciudad de México

Este mismo 1 de julio se dio a conocer que María Felicia Jiménez presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México, argumentando que parte de las agresiones habrían ocurrido en esa entidad.

La denunciante ha señalado públicamente que los episodios de violencia física, psicológica y económica presuntamente comenzaron en 2022 y se prolongaron durante varios años. Según sus declaraciones, decidió hacer público el caso por temor a represalias y para proteger a sus hijos.

El video provocó indignación nacional

El caso escaló a nivel nacional después de que la esposa del exfuncionario difundiera un video captado por cámaras de seguridad, donde presuntamente se observa a Rodríguez Padilla forcejeando, jaloneando y agrediendo físicamente a la mujer dentro de su vivienda. La grabación generó una fuerte reacción en redes sociales y abrió un debate sobre la violencia de género y la actuación de las autoridades.

María Felicia Jiménez también responsabilizó públicamente al exfuncionario de cualquier daño que pudiera sufrir ella o sus hijos y solicitó apoyo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum pide aplicar la ley

Noticia Destacada Exdirector de Pemex golpea violentamente a su esposa; Presidenta Sheinbaum asegura que ayudará a la víctima

Tras hacerse público el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres y afirmó que deberá aplicarse "todo el peso de la ley" si las investigaciones determinan responsabilidades. Además, aseguró que no habrá protección política para el exdirector de Pemex.

Por su parte, Víctor Rodríguez Padilla informó que se separó de cualquier cargo público para atender el proceso como ciudadano y colaborar con las investigaciones correspondientes.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ