Esposa de exdirector de Pemex denuncia violencia y teme represalias: "Tengo miedo de sus influencias"

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que teme por su seguridad debido a las presuntas influencias políticas de su esposo, a quien denunció por violencia familiar.

En entrevista radiofónica, la denunciante relató que durante varios años fue víctima de violencia psicológica, económica y física. Sus declaraciones se producen después de que difundiera en redes sociales un video en el que presuntamente se observa una agresión física por parte del exfuncionario.

Jiménez explicó que las agresiones físicas comenzaron en 2022 y afirmó que, aunque no fueron constantes, ocurrieron en al menos tres ocasiones. Además, sostuvo que sus hijos también habrían sido afectados por el entorno de violencia familiar.

Señala que sus hijos también fueron víctimas

La denunciante afirmó que el hijo mayor sufrió violencia psicológica al ser ignorado de manera sistemática por su padre, mientras que el menor habría sido agredido físicamente en una ocasión.

Al ser cuestionada sobre las razones por las que decidió denunciar hasta ahora, María Felicia Jiménez respondió que el temor fue el principal motivo para guardar silencio.

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Según explicó, durante el tiempo en que Víctor Rodríguez ocupó cargos públicos temía las posibles consecuencias de denunciarlo, así como las represalias derivadas de las relaciones políticas y personales que, asegura, mantiene el exdirector de Pemex.

La mujer afirmó que ese miedo persiste, pues considera que el exfuncionario conserva una red de apoyo integrada por actores políticos y servidores públicos de distintos niveles de gobierno.

Acusa intentos para silenciar sus denuncias

María Felicia Jiménez también denunció presuntas acciones para impedir la difusión de sus señalamientos.

Explicó que, tras publicar el video de la agresión en la red social X, su cuenta dejó de estar disponible pocas horas después. Añadió que intentó volver a compartir el material desde otros perfiles de Facebook, pero aseguró que dichas publicaciones también fueron eliminadas.

Asimismo, señaló que publicó un mensaje en la página oficial del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), donde advirtió que Víctor Rodríguez presuntamente sería considerado para ocupar la Dirección General del organismo. Sin embargo, afirmó que posteriormente perdió acceso a esa publicación.

La denunciante indicó además que su línea telefónica fue suspendida, situación que, dijo, incrementa su vulnerabilidad al depender del servicio de internet para mantenerse comunicada.

Claudia Sheinbaum pide que se aplique la ley

La presidenta Claudia Sheinbaum fue consultada sobre el caso y sostuvo que corresponde a la Fiscalía General del Estado de Morelos realizar las investigaciones y, en su caso, determinar las responsabilidades legales.

La mandataria federal expresó que espera que las autoridades actúen conforme a derecho y que se aplique "todo el peso de la ley" en caso de acreditarse la comisión de algún delito.

Sheinbaum también informó que la Secretaría de las Mujeres brindará acompañamiento institucional a María Felicia Jiménez durante el proceso de denuncia.

Que se le aplique todo el peso de la ley, nosotros no vamos a proteger a nadie.@Claudiashein expresó hoy todo su apoyo a María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex.



Nunca va a volver a ocupar un cargo. Ya no estamos en los tiempos del PRIAN. pic.twitter.com/b7LCoZcHBD — Freddy Oliviery (@FreddyOliviery) June 30, 2026

Secretaría de las Mujeres ofrecerá acompañamiento

La propia denunciante confirmó que ya tuvo contacto con personal de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que le ofreció orientación jurídica, apoyo psicológico para ella y sus hijos, así como asesoría para continuar con el procedimiento legal.

No obstante, María Felicia Jiménez afirmó que, hasta el momento, no cuenta con medidas de protección o seguridad personal, por lo que reiteró su preocupación ante posibles represalias derivadas de la denuncia presentada contra el exdirector de Pemex.

El caso ha generado atención pública luego de la difusión del video y de las declaraciones de la denunciante, mientras las autoridades de Morelos mantienen la responsabilidad de investigar los hechos y determinar las acciones legales correspondientes.

IO