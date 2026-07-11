Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia 11.5 millones de apoyos de vivienda y obras de drenaje para Gómez Palacio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este sábado el evento Vivienda para el Bienestar en Gómez Palacio, Durango, donde afirmó que su administración impulsa un modelo de gobierno que prioriza el apoyo social y el acceso a la vivienda para las familias mexicanas.

Acompañada por el gobernador Esteban Villegas y autoridades municipales, la mandataria sostuvo que uno de los principales cambios de su administración ha sido la solución a los créditos considerados impagables del Infonavit y del FOVISSSTE.

“Hay gobiernos que quitan y hay gobiernos que damos”, expresó la presidenta al destacar que más de 5.1 millones de familias han visto reducidas o canceladas sus deudas hipotecarias.

Créditos impagables quedaron atrás, afirma la presidenta

Sheinbaum señaló que durante años miles de trabajadores enfrentaron esquemas crediticios en los que, pese a pagar durante décadas, sus adeudos seguían incrementándose.

Como ejemplo, mencionó casos de derechohabientes que solicitaron préstamos por montos cercanos a los 60 mil o 100 mil pesos, pero que terminaron acumulando deudas superiores a los 800 mil o incluso un millón y medio de pesos.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum revela quién autorizó entrega a EU del piloto ligado al traslado de ‘El Mayo’ Zambada

La mandataria aseguró que las modificaciones impulsadas en el Infonavit y el FOVISSSTE permitieron corregir esas irregularidades sin afectar la estabilidad financiera de ambas instituciones.

El Gobierno construirá 1.8 millones de viviendas

Durante su discurso, la presidenta reiteró que el programa Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas en todo el país, dirigidas principalmente a personas que perciben uno o dos salarios mínimos.

Subrayó que, a diferencia de proyectos anteriores, las nuevas casas deberán contar con servicios básicos, acceso al transporte y una ubicación cercana a centros de trabajo, escuelas y hospitales.

Asimismo, anunció que se otorgarán otros 1.8 millones de créditos para mejoramiento de vivienda, destinados a familias que busquen ampliar o remodelar sus hogares.

En conjunto, estimó que las acciones de vivienda de su sexenio beneficiarán a 11.5 millones de familias mexicanas.

Vivienda para el Bienestar. Gómez Palacio, Durango https://t.co/SpXNU39PRB — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 11, 2026

Anuncian inversión para renovar el drenaje de Gómez Palacio

La visita presidencial también dejó un anuncio para el municipio de Gómez Palacio. Claudia Sheinbaum confirmó que los gobiernos federal, estatal y municipal realizarán una inversión conjunta para rehabilitar el sistema de drenaje de la ciudad.

La mandataria recordó que este compromiso fue planteado durante una visita previa y aseguró que el proyecto comenzará a desarrollarse mediante un esquema de colaboración entre los tres órdenes de gobierno.

Al concluir su intervención, Sheinbaum agradeció el respaldo de las autoridades de Durango y calificó el programa de vivienda como uno de los proyectos sociales más importantes de su administración, al considerar que busca garantizar el derecho de millones de mexicanos a una vivienda digna.

IO