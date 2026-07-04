Claudia Sheinbaum defiende Vivienda para el Bienestar en Morelia: “tener casa propia es cumplir sueños”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el programa Vivienda para el Bienestar como una estrategia para garantizar que más trabajadoras y trabajadores puedan acceder a una casa propia, durante un evento realizado este sábado 4 de julio en Morelia, Michoacán.

Ante beneficiarios del Infonavit, la mandataria afirmó que tener vivienda propia es uno de los principales sueños de las familias mexicanas y sostuvo que su gobierno busca hacerlo posible con créditos accesibles y pagos acordes con los ingresos de cada persona.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la vivienda en Morelia?

Sheinbaum señaló que, antes de la actual etapa de transformación, acceder a un crédito hipotecario era casi imposible para trabajadores de bajos ingresos debido a los múltiples requisitos, el sistema de puntos y los montos impagables.

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La Presidenta criticó que durante el periodo neoliberal se construyeran viviendas pequeñas, alejadas de los centros de trabajo y sin servicios suficientes como agua, electricidad o drenaje. También cuestionó los créditos que, pese a años de pagos, aumentaban en lugar de disminuir.

Frente a ello, destacó que el programa actual busca construir viviendas dignas, cercanas a servicios y especialmente dirigidas a quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos.

¿Cuántas viviendas contempla el programa de Bienestar?

Sheinbaum recordó que la meta nacional es construir un millón 800 mil viviendas durante el sexenio, con participación del Infonavit, Fovissste, Conavi y Sedatu.

La mandataria vinculó este programa con otros cambios de su administración, como el aumento al salario mínimo, que pasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 400 pesos en 2026, y la ampliación de infraestructura hospitalaria del IMSS.

Al cerrar su discurso, Sheinbaum agradeció al equipo federal y estatal encargado del programa, resaltó la importancia del bienestar como eje de gobierno y deseó suerte a la Selección Mexicana para su partido del domingo.

IO