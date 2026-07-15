Sheinbaum Pardo defiende envío de “El Jando” a Estados Unidos y pide a la FGR aclarar su identificación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la entrega de Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, a las autoridades de Estados Unidos fue una decisión tomada por el Consejo Nacional de Seguridad, tras una evaluación realizada por el Gabinete de Seguridad sobre el nivel de riesgo que representaba su permanencia en México.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional, la mandataria respondió a los cuestionamientos surgidos luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informara que, meses después de su entrega a Estados Unidos, logró identificarlo como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a territorio estadounidense en julio de 2024.

Sheinbaum sostuvo que el procedimiento mediante el cual fue enviado a Estados Unidos se llevó a cabo con apego a la Ley de Seguridad Nacional y aseguró que cada uno de los integrantes del grupo de personas entregadas fue sometido a un análisis de riesgo previo.

Sheinbaum asegura que el envío de “El Jando” se decidió por razones de seguridad

La presidenta explicó que la decisión fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad con la participación directa del Gabinete de Seguridad federal.

Indicó que las autoridades realizaron una revisión individual de cada una de las personas entregadas a Estados Unidos para determinar el riesgo que implicaba mantenerlas en territorio nacional.

Noticia Destacada Presidenta Claudia Sheinbaum revela quién autorizó entrega a EU del piloto ligado al traslado de ‘El Mayo’ Zambada

“La entrega de estos delincuentes a Estados Unidos por parte del Consejo Nacional de Seguridad se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó.

También señaló que desde la primera entrega de personas requeridas por autoridades estadounidenses, el Gabinete de Seguridad ha participado directamente en la evaluación de los casos.

Pide a la FGR explicar por qué identificó después al presunto piloto

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron después de que la FGR informara, mediante un comunicado, que en junio de 2026 logró establecer que Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, era el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López de Culiacán, Sinaloa, hacia Nuevo México el 25 de julio de 2024.

De acuerdo con la Fiscalía, esa identificación se obtuvo mediante peritajes de voz, huellas dactilares y otros elementos de prueba, aun cuando el presunto integrante del Cártel de Sinaloa ya había sido enviado a Estados Unidos en agosto de 2025.

Ante esa situación, la mandataria consideró que corresponde a la propia Fiscalía explicar con mayor detalle el momento en que obtuvo esa información y las circunstancias del caso.

“Que la Fiscalía también aclare. Es lo que comenta la Fiscalía, ellos tendrán que dar mayor información, sobre todo este caso”, expresó.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein detalló las investigaciones de la @FGRMexico en torno a los hechos ocurridos en febrero de 2025 en #Sinaloa, donde, tras un enfrentamiento con fuerzas federales, se detuvo a un integrante de un grupo delictivo de alto nivel, quien… pic.twitter.com/3VfTbVnsly — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 15, 2026

Investigación sobre el traslado de “El Mayo” continúa

La FGR sostuvo que la entrega de Mauro Alberto “N” a las autoridades estadounidenses no pone fin a las investigaciones relacionadas con el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada.

La dependencia informó que conserva grabaciones, entrevistas, dictámenes periciales y otros datos de prueba, además de que podrá solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de cooperación jurídica entre México y Estados Unidos.

El caso permanece abierto, mientras las autoridades mexicanas continúan investigando las circunstancias en las que se realizó el vuelo que llevó a dos integrantes del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense.

IO