Profepa clausura obras de empresa en Carmen y la multa con 234 mil pesos por incumplir normas ambientales

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, impuso sellos de clausura total temporal en relación a las obras y actividades de la empresa Grupo San Carlos del Sureste, ubicada en Ciudad del Carmen, tras comprobar que desarrollaba trabajos sin la autorización en materia de impacto ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat.

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La medida fue ejecutada como parte del cumplimiento de una resolución administrativa emitida por la autoridad ambiental federal; la empresa, dedicada a la comercialización de materiales para la construcción, deberá mantener suspendidas sus operaciones hasta acreditar que sus obras cumplen con la legislación vigente.

Las irregularidades salieron a la luz durante una inspección practicada por personal de la Profepa el 4 de febrero de este año; durante esa diligencia, los inspectores constataron que la compañía realizaba trabajos sin contar con la autorización en relación a la Manifestación de Impacto Ambiental, MIA.

Posteriormente, el 3 de marzo, la empresa recibió la notificación oficial sobre las observaciones detectadas y fue requerida para regularizar su situación conforme a la normativa federal. Sin embargo, al no subsanar las inconsistencias, la Procuraduría emitió el 18 de junio una resolución en la que impuso una multa de 234 mil 620 pesos por el incumplimiento de las disposiciones en materia de impacto ambiental.

La Profepa informó que los sellos de clausura permanecerán en el inmueble hasta que la empresa demuestre que obtuvo las autorizaciones correspondientes y que sus actividades se ajustan a los requisitos establecidos por la legislación ambiental.