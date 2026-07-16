Festival de Papagayos y Cometas 2026 en Progreso: conoce la sede y horarios de las actividades

Las vacaciones de verano llegarán con uno de los eventos más esperados en la costa yucateca. El Festival de Papagayos y Cometas Yucatán 2026 celebrará su cuarta edición en el Malecón Internacional de Progreso con dos jornadas de actividades gratuitas dirigidas a familias, visitantes y aficionados a los tradicionales papagayos.

El encuentro se realizará el 18 y 19 de julio, en un horario de 1:00 de la tarde a 9:00 de la noche, teniendo como sede la Cancha Rosa "Poseidón", ubicada en el Malecón Internacional de Progreso. El acceso será libre durante ambos días.

Con el paso de los años, este festival se ha convertido en una de las principales opciones recreativas de la temporada vacacional en Yucatán, al reunir a habitantes de Progreso, Mérida y otros municipios que acuden para disfrutar de un ambiente al aire libre frente al mar.

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Además de ofrecer entretenimiento para todas las edades, el evento busca fortalecer la actividad turística del puerto durante el periodo de verano, al sumar una propuesta gratuita que combina tradición, convivencia y espectáculos.

¿Qué actividades tendrá el Festival de Papagayos y Cometas Yucatán 2026?

El programa contempla diversas dinámicas para el público, entre ellas un concurso de papagayos, talleres recreativos, un bazar con participación de emprendedores locales, presentaciones artísticas y una divertida carrera de botargas.

Uno de los atractivos principales será el vuelo nocturno de papagayos iluminados con luces LED, un espectáculo que transformará el cielo del puerto al caer la noche y que cada año reúne a decenas de espectadores.

Durante el festival también será posible observar cientos de papagayos y cometas de distintos diseños, tamaños y colores, que elevarán su vuelo sobre la playa y el Malecón Internacional, ofreciendo una de las postales más llamativas del verano en Yucatán.

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Fechas, horario y sede del Festival de Papagayos y Cometas en Progreso

La cuarta edición del Festival de Papagayos y Cometas Yucatán 2026 se llevará a cabo los días 18 y 19 de julio, de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., en la Cancha Rosa "Poseidón" del Malecón Internacional de Progreso.

Todas las actividades serán gratuitas, por lo que el público podrá asistir sin costo y participar en las distintas propuestas programadas para el fin de semana.