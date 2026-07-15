FGR identifica a “El Jando” como piloto que trasladó a “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a EU

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que identificó a Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, como el piloto de la aeronave que trasladó a Ismael “N” y Joaquín “N” desde Culiacán, Sinaloa, hacia Nuevo México, Estados Unidos, el 25 de julio de 2024.

En un comunicado emitido este miércoles 15 de julio, la institución explicó que la identificación se obtuvo después de comparar grabaciones, huellas dactilares y otros elementos incluidos en las carpetas de investigación relacionadas con el traslado de ambos integrantes del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía señaló que los resultados fueron obtenidos en junio de 2026 por la actual titular de la dependencia y su equipo. Las pruebas permitieron establecer una coincidencia de voz y registros dactilares entre el piloto investigado y Mauro Alberto “N”.

¿Quién es Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”?

De acuerdo con la FGR, Mauro Alberto “N” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, después de que integrantes de un grupo delictivo que viajaban en un vehículo con blindaje atacaron a elementos del Ejército y la Guardia Nacional.

Durante ese enfrentamiento murió un integrante del Ejército y cinco personas resultaron heridas. El detenido se identificó inicialmente con otro nombre, pero los peritajes realizados posteriormente permitieron determinar su identidad.

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La Fiscalía lo vinculó a proceso por distintos delitos y lo señaló como presunto integrante del Cártel de Sinaloa, con una posición relevante dentro de la organización y un nivel de riesgo para la seguridad nacional.

El señalado negó en un primer momento su participación en actividades delictivas y sus supuestos vínculos con la organización criminal, según el comunicado presentado por la autoridad federal.

“El Jando” fue entregado a Estados Unidos en agosto de 2025

La FGR detalló que Mauro Alberto “N” fue entregado en agosto de 2025 a las autoridades de Estados Unidos junto con otras 25 personas consideradas de alta peligrosidad. La transferencia se realizó con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.

Reportes previos indicaron que el piloto fue enviado a territorio estadounidense el 12 de agosto de 2025 y que enfrentaba una acusación por narcotráfico presentada ante tribunales de ese país.

FGR mantendrá abierta la investigación por traslado de “El Mayo”

La Fiscalía aclaró que la entrega de “El Jando” a Estados Unidos no concluye las investigaciones sobre el vuelo que llevó a Ismael “N” y Joaquín “N” a Nuevo México.

La institución conserva grabaciones, entrevistas, dictámenes periciales y otros datos de prueba integrados en las carpetas correspondientes. También anunció que solicitará nueva información a las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.

Ismael “El Mayo” Zambada ha sostenido que fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos, mientras que Joaquín Guzmán López arribó con él a territorio estadounidense. El caso permanece bajo investigación por las circunstancias en las que la aeronave salió de México y por la posible participación de otras personas.

IO