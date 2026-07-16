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Campeche / Sucesos

Empleado cae de tres metros en la zona de casinos de Campeche y resulta lesionado

Un empleado resultó lesionado tras caer de una altura de tres metros mientras trabajaba en la zona de casinos de Ah Kim Pech. Sus compañeros lo trasladaron al hospital.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

16 de jul de 2026

1 min

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El accidente ocurrió mientras realizaba sus labores.
El accidente ocurrió mientras realizaba sus labores. / Dismar Herrera

Un empleado resultó lesionado luego de caer de una altura aproximada de tres metros en la zona de casinos, en el área de Ah Kim Pech, donde fue auxiliado de inmediato por sus compañeros de trabajo.

La captura ocurrió cerca del mercado Pedro Sáinz de Baranda.

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Los hechos ocurrieron cuando el trabajador realizaba sus labores y una distracción causó que perdiera el equilibrio, lo que provocó su caída desde una altura de tres metros.

Debido a la tardanza en la llegada de la ambulancia, sus compañeros decidieron trasladarlo por sus propios medios para que recibiera atención médica de urgencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido; sin embargo, al notar que el lesionado ya no se encontraba en el sitio, procedieron a retirarse.

JGH

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