Onda Tropical 19 deja estragos en Campeche; árboles y cables caídos movilizan a Protección Civil

Al menos 19 reportes de afectaciones relacionados con el ingreso de la onda tropical 19 fueron atendidos durante la tarde y noche del pasado miércoles 15 de julio, informó la titular de la Dirección de Proximidad y Protección Civil, Guadalupe Rodríguez Chávez, quien precisó que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas.

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Explicó que la mayor parte de los servicios correspondió a la caída de árboles y a incidentes relacionados con el tendido eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, CFE; en total, el personal intervino en 15 casos por árboles derribados, la mayoría dentro de predios particulares.

De acuerdo con la funcionaria, varios de los ejemplares cayeron en patios y jardines de viviendas, mientras que otros ocasionaron afectaciones a propiedades cercanas. Entre los hechos de mayor relevancia destacó un árbol que terminó sobre la zanja del fraccionamiento Residencial La Hacienda.

Rodríguez Chávez señaló que la respuesta operativa permitió atender hasta cinco emergencias al mismo tiempo gracias a la coordinación entre los elementos de Protección Civil y el personal de apoyo municipal, lo que facilitó reducir los tiempos de atención durante la contingencia.

Además de los árboles caídos, la dependencia recibió reportes por cables eléctricos derribados a causa de los fuertes vientos. En esos casos, el personal implementó perímetros de seguridad para evitar riesgos a la población mientras la CFE realizaba las acciones correspondientes.

La directora exhortó a la ciudadanía a respetar las cintas de acordonamiento y las zonas restringidas que se colocan durante este tipo de incidentes, ya que su objetivo es proteger a las personas de posibles accidentes provocados por infraestructura eléctrica dañada o por otras condiciones de riesgo.

Las autoridades municipales reiteraron que la temporada de lluvias suele venir acompañada de vientos intensos, por lo que recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y reportar cualquier situación de emergencia a través del número 911.

JGH