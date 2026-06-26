Rey Felipe VI destaca “magnífica” relación entre España y México tras reunión con Sheinbaum

El rey Felipe VI destacó la relación entre España y México y aseguró que ambos países tienen un “futuro enormemente próspero”, un día después de su reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Durante un encuentro con integrantes de la comunidad española en Guadalajara, Jalisco, el monarca afirmó que no quería dejar pasar su breve visita a México sin celebrar los vínculos históricos, sociales y culturales entre ambas naciones.

Felipe VI se encuentra en México para asistir al partido del Mundial de Futbol entre España y Uruguay, pero también sostuvo un encuentro con Sheinbaum que marcó un nuevo momento en la relación bilateral después de varios años de tensiones diplomáticas.

Felipe VI habla de futuro entre España y México

En su mensaje, el rey español afirmó que la relación entre México y España tiene una base sólida y continuará mejorando.

El monarca destacó que esa cercanía se refleja en la comunidad española que vive en México y en el creciente número de mexicanos que residen en España.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum recibe al Rey de España; hablaron sobre la importancia de los pueblos originarios

También subrayó la importancia de hablar de futuro, trabajar en mejores condiciones de cooperación y seguir caminando juntos dentro de la comunidad iberoamericana.

Reunión con Sheinbaum abre nueva etapa diplomática

Las declaraciones de Felipe VI llegan después de la reunión sostenida con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde ambos conversaron sobre la relación bilateral, temas culturales, económicos y el reconocimiento de los pueblos originarios.

El encuentro fue interpretado como un paso hacia la normalización de los vínculos entre México y España, luego de las diferencias generadas por la solicitud mexicana de que la Corona española reconociera los agravios cometidos durante la Conquista.

🇲🇽🇪🇸 "Un futuro enormemente próspero": tras reunirse en el Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, el rey Felipe VI destacó la "magnífica" e histórica relación bilateral que une a España y México.



Durante un encuentro en Guadalajara con la comunidad española… pic.twitter.com/SJXK1eZmHx — Azucena Uresti (@azucenau) June 26, 2026

Primer viaje del rey a México desde 2018

La visita de Felipe VI representa su primer viaje a México desde 2018.

En febrero, Sheinbaum le envió una invitación para asistir al Mundial de Futbol, al considerar que el torneo ofrecía una oportunidad para recordar la profundidad de los vínculos entre ambos países.

Con su mensaje en Guadalajara, el monarca español buscó destacar la continuidad de una relación que, pese a los desacuerdos recientes, mantiene una amplia dimensión cultural, social y económica.

IO