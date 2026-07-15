Claudia Sheinbaum se reúne con su homólogo de Panamá: economía, cultura y neutralidad del Canal, los temas centrales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su reunión con el mandatario de Panamá, José Raúl Mulino, incluirá asuntos económicos, culturales y la propuesta panameña para garantizar la neutralidad permanente del Canal de Panamá.

El encuentro se realizará este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional, una vez que concluya la conferencia matutina encabezada por la mandataria mexicana desde el Salón Tesorería.

Al responder una pregunta de la prensa, Sheinbaum explicó que ambos gobiernos tienen interés en revisar distintas áreas de la relación bilateral. Entre los puntos de la agenda destacó la cooperación económica y los intercambios culturales entre México y Panamá.

Mulino llegó a México como parte de una visita oficial y fue recibido con honores antes del encuentro con la presidenta mexicana.

¿Qué temas abordarán Sheinbaum y José Raúl Mulino?

La jefa del Ejecutivo señaló que la conversación tendrá como uno de sus ejes el fortalecimiento de los vínculos comerciales y económicos. Aunque no adelantó acuerdos específicos, indicó que ambos países comparten el interés de ampliar su colaboración.

La agenda también contempla temas culturales. México y Panamá mantienen relaciones diplomáticas y vínculos históricos dentro de América Latina, por lo que los mandatarios revisarán posibles mecanismos para reforzar los intercambios entre ambas naciones.

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“Estamos interesados ambos en tratar desde temas económicos, culturales”, declaró Sheinbaum durante la conferencia matutina.

México respalda la neutralidad del Canal de Panamá

Otro de los asuntos será la solicitud del gobierno panameño para que los países respalden la neutralidad del Canal de Panamá, una de las principales rutas del comercio marítimo internacional.

Sheinbaum manifestó que México coincide con esa posición y adelantó que expresará su respaldo durante el encuentro con Mulino.

“Ellos están solicitando a todos los países del mundo la neutralidad del Canal, que nosotros estamos totalmente de acuerdo”, afirmó.

El gobierno panameño ha colocado la defensa de la neutralidad del Canal como uno de sus temas de política exterior. Mulino también ha sostenido esa postura en foros internacionales y en encuentros con otros gobiernos.

La reunión en Palacio Nacional permitirá revisar el estado de la relación bilateral y definir posibles acciones de cooperación. Después del encuentro, ambos gobiernos podrán informar sobre los acuerdos alcanzados y los compromisos derivados de la visita del presidente panameño.

IO