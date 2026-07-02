Profepa clausura Animal Experience tras muerte de Kenzo, tigre blanco que escapó en Tepetlaoxtoc

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó la muerte de Kenzo, el tigre de Bengala blanco que escapó de un establecimiento privado autorizado para el manejo de vida silvestre en Tepetlaoxtoc, Estado de México.

El operativo de búsqueda y rescate concluyó este jueves, luego de que el ejemplar fue localizado por personal de la Cepanaf, el Parque Ecológico Zacango, el Parque Zoológico de Moroleón, Protección Civil estatal, policías municipales y estatales, así como inspectores de la Profepa.

¿Cómo murió Kenzo, el tigre blanco de Tepetlaoxtoc?

La Profepa informó que médicos veterinarios intentaron sedar al felino con dardos tranquilizantes durante el operativo. Sin embargo, el tigre atacó al personal que participaba en las labores de rescate.

Ante el riesgo para la integridad física de los equipos, cuerpos de seguridad intervinieron con arma de fuego para contener la agresión.

Después de ello, Kenzo recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios de Cepanaf, del Parque Zoológico de Moroleón y de Reino Animal. Posteriormente fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para atención especializada, pero murió pese a los esfuerzos del personal veterinario.

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¿Por qué Profepa clausuró Animal Experience?

Tras la fuga del ejemplar, la Profepa realizó una visita de inspección al predio Animal Experience, registrado como PIMVS, y detectó irregularidades en sus instalaciones y en el cumplimiento del Plan de Manejo.

La autoridad señaló que había encierros distintos a los autorizados, así como áreas de confinamiento en construcción y rehabilitación. Por ello, impuso una clausura total temporal al establecimiento.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate… pic.twitter.com/hlobGEeUcc — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

¿Qué pasará con los demás animales del recinto?

La Profepa informó que aseguró nueve ejemplares de vida silvestre y suspendió todas las actividades comerciales, de exhibición y manejo no esencial del sitio.

Solo se permitirán labores de alimentación y acciones necesarias para garantizar el bienestar de los animales bajo resguardo.

La dependencia dará seguimiento al procedimiento administrativo para determinar responsabilidades y realizará nuevas visitas de verificación. Semarnat y Profepa lamentaron la muerte de Kenzo y reiteraron su compromiso con la supervisión de centros de manejo de fauna silvestre en cautiverio.

IO