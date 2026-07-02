Fátima Bosch le manda mensaje a Gilberto Mora y los fans hacen polémica petición

Fátima Bosch se ha convertido en una de las mujeres más queridas y exitosas de nuestro país, pues desde que se convirtió en Miss Universo, la mexicana no ha dudado en demostrar su gran corazón, sentido de humor y durante estas últimas semanas, su gran pasión por el futbol.

Desde que comenzó la Copa Mundial 2026, la joven se ha mostrado muy participativa en sus redes sociales y apoyando a la Selección Mexicano, tal y como sucedió en el último partido de México con Ecuador, celebrando el pase a la ronda de Octavos de Final.

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Fátima Bosch le manda mensaje a Gilberto Mora

Tras la participación de la Selección Mexicana, Fátima Bosch le dedicó un mensaje a Gilberto Mora, quien aparece en una de las historias de la modelo, la imagen del futbolista sale enmarcada por una corona de laureles y un listón con los colores de la bandera mexicana con la siguiente leyenda: “Les diré a mis nietos que él fue un niño héroe”.

Cabe mencionar que desde hace varios días, muchos usuarios han shippeado a Fátima Bosch y a Gil Mora, pero es importante aclarar que el futbolista es menor de edad.

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Aunque esto no ha sido impedimento para los usuarios, pues muchos quieren que cuando sea mayor de edad, tengan una relación sentimental.

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