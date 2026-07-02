Nuevo León se prepara para el México vs Inglaterra: seguridad, Fan Fest, más pantallas y todo lo que debes saber

En Nuevo León sigue la fiesta mundialista, aunque Monterrey ya vivió el último partido del torneo en su estadio, por lo que el gobierno de la entidad, encabezado por Samuel García, decidió implementar acciones adicionales para que toda la afición pueda disfrutar del partido México vs Inglaterra.

El encuentro de Octavos de Final entre la Selección Mexicana y los ingleses se jugará en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca), pero Monterrey se alista para vivirlo con toda intensidad.

Para que todas y todos podamos disfrutar del 5° partido de México con la seguridad necesaria, se habilitaran más espacios públicos en donde se transmitirá el partido.



Escucha este mensaje: pic.twitter.com/tOFVrciGUb — Samuel García (@samuel_garcias) July 2, 2026

A través de un video publicado en sus redes sociales, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio a conocer que la seguridad que se vive actualmente en el estado es la más alta de los últimos años.

"Vamos a ser la mejor sede de los tres países, no tengan ninguna duda, el Mundial más norteño aquí en Nuevo León. Pero antes del futbol está el tema de la seguridad".

"Ahorita estamos muy contentos, muy tranquilos. Es el mejor mes de seguridad pública de los últimos 16 años y estamos preparándonos para el juego del domingo", aseguró el mandatario nuevoleonés.

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Detalló que para el partido del domingo, el Parque Fundidora tendrá cupo limitado para cuidar la seguridad de todos los asistentes. Por otra parte, la Macroplaza tiene un capacidad de 50 mil personas, la cual se duplicará a 100 mil para el encuentro de la Selección Mexicana.

El Gobernador hizo una invitación a los aficionados para que busquen otras sedes alternas en las que puede ver el partido del Tricolor, como el Parque del Agua, de Guadalupe.

Samuel García también aseguró que se está gestionando la posibilidad que los Tigres de la UANL, Rayados de Monterrey, así como los Sultanes de la LMB, habiliten sus estadios para que puedan ver ahí el partido los aficionados.