Clima en Campeche viernes 3 de julio: Prevén lluvias, tormentas eléctricas y calor de hasta 40 grados

El estado de Campeche registrará este viernes 3 de julio de 2026 condiciones de lluvias aisladas a intervalos de chubascos, acompañadas de actividad eléctrica, así como ambiente caluroso y rachas de viento moderadas a fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por la presencia de circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión en el sureste del país y el paso de las ondas tropicales número 14 y 15, lo que favorecerá inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

Lluvias en Campeche

Para la región de la península de Yucatán, que incluye a Campeche, el SMN pronostica intervalos de chubascos (5 a 25 mm), junto con los estados de Yucatán y Quintana Roo.

Estas precipitaciones podrían presentarse de forma intermitente durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos en zonas urbanas.

Viento fuerte en la región

También se prevén vientos del este de 20 a 30 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h en Campeche y Yucatán, lo que podría provocar caída de ramas, objetos ligeros o afectaciones en estructuras vulnerables.

Calor persistente

A pesar de las lluvias, el ambiente seguirá siendo caluroso. Para Campeche se estiman temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, dentro del rango habitual para la región en esta temporada.

El SMN advierte que las lluvias podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles o anuncios publicitarios.

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JGH