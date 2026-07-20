Guelaguetza 2026: fechas, horarios, boletos y todo sobre los Lunes del Cerro en el corazón de Oaxaca

Oaxaca se llenará de fiesta, música y fraternidad al celebrar una de las manifestaciones étnicas más relevantes del continente americano. Debido a lo importante que es la Guelaguetza, el gobierno del estado ha compartido todos los detalles para que los interesados puedan seguir la festividad.

Debido a que esta fiesta cultural es una de las más importantes de México y muchas personas viajan de diferentes partes del país y del mundo para poder disfrutarlo. Las autoridades han señalado las fechas, horarios, dónde comprar las entradas y más detalles de la festividad.

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¿Qué es la Guelaguetza, dónde se realiza y cuál es su significado cultural?

La Guelaguetza es la máxima fiesta cultural del estado de Oaxaca, es un símbolo continental de diversidad e identidad. El nombre de esta festividad proviene del vocablo zapoteco zapoteco guelaguetza, que significa "ofrenda", "presente" o "acto de compartir".

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El escenario principal es el emblemático Auditorio Guelaguetza que se encuentra ubicado en el Cerro del Fortín en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Durante la celebración, representantes de las ocho regiones de Oaxaca se reúnen para compartir sus danzas, música, indumentarias tradicionales y obsequios representativos con el público.

¿Cuándo se celebra la Guelaguetza 2026? Fechas completas

Las actividades centrales de los Lunes del Cerro y la Octava se dividen en dos jornadas principales durante el mes de julio. El primer Lunes de Cerro se festeja este 20 de julio de 2026, mientras que el segundo o llamado la Octava es el 27 de julio del mismo año.

Cada jornada en el Auditorio Guelaguetza cuenta con dos funciones, la función matutina es a las 10:00 horas y se presentan las primeras delegaciones regionales. Por otro lado; la función vespertina es el cierre de la jornada festiva con el segundo bloque de delegaciones y se presentan a las 17:00 horas.

Además, del 17 al 28 de julio de 2026, la capital oaxaqueña alberga actividades complementarias como la Feria del Mezcal, el Festival de los Moles y los tradicionales Convites por las calles del Centro Histórico.

¿Cómo y dónde comprar boletos para la Guelaguetza 2026? Precios y disponibilidad

La comercialización oficial de las entradas para las secciones de pago se realiza mediante plataformas digitales oficiales. Por medio de la página web oficial de Superboletos, las secciones de pago corresponden a los Palcos A y B del Auditorio Guelaguetza y la venta general comenzó el pasado 1 de junio de 2026.

Por otro lado, los Palcos C y D del auditorio están destinados de forma gratuita para el público en general y comunidades locales por orden de llegada al recinto hasta agotar capacidad.

¿Quién transmite en vivo la Guelaguetza y dónde ver los Lunes del Cerro?

Para quienes no puedan asistir presencialmente al Cerro del Fortín, está la posibilidad de ver la transmisión oficial en vivo. Esta posibilidad se encuentra disponible a través de diversos canales públicos de televisión y plataformas digitales, respondiendo a la necesidad de los interesados.

Por el lado de la televisión pública se realizará por medio de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y retransmisiones por redes públicas del Sistema Público de Radiodifusión (SPR); y el canal 22 para todo México.

Para las plataformas digitales, los interesados podrán seguirlo por las páginas de Facebook de la Guelaguetza Oficial y CORTV, además del canal oficial de YouTube de CORTV. A estos se suman el Portal oficial de Canal 22 y el Portal oficial de la Guelaguetza 2026.

¿Por qué se celebra los lunes la Guelaguetza?

La elección de realizar la festividad en día lunes responde a un sincretismo histórico entre tradiciones prehispánicas y festividades católicas virreinales. Antiguamente, las etnias oaxaqueñas rendían culto en el Cerro del Fortín a la diosa del maíz tierno, Centéotl, durante el mes de julio para solicitar cosechas prósperas.

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Tras la conquista evangelizadora, la Iglesia promovió la fiesta de la Virgen del Carmen Alto, cuya festividad litúrgica se celebra el 16 de julio. Como norma tradicional, los pobladores acostumbraban subir al cerro a festejar el primer lunes posterior al 16 de julio, fecha que coincidía con las antiguas ceremonias agrícolas.

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