La Guelaguetza 2026 en Cancún: Conoce las fechas y horarios oficiales de la nueva edición

Para este mes de julio se llevará a cabo el regreso de La Guelaguetza 2026 en Cancún, evento que contará con un ambiente de música, danza, gastronomía, artesanías y muchas más actividades mexicanas.

Ante el anuncio de esta edición, se han confirmado las fechas oficiales, horarios y la ubicación exacta donde las familias cancunenses podrán acudir.

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Fechas y horarios

La nueva edición de La Guelaguetza 2026 contará con un total de tres fechas, siendo en este caso los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26.

Mientras que los horarios son a partir de las 06:00 pm hasta las 11:00 pm.

¿Dónde se realizará La Guelaguetza 2026?

La celebración se llevará a cabo en la Avenida Yaxchilán y en el conocido Parque de las Palapas.

¿Qué habrá?

Hasta el momento solo s tiene confirmado un pabellón oaxaqueño, uno gastronómico y otro artesanal.