Hombre escala poste del Cablebús en CDMX y provoca suspensión del servicio; fue rescatado tras más de dos horas

Un hombre de aproximadamente 60 años movilizó a los cuerpos de emergencia la mañana de este sábado luego de escalar hasta la parte superior de una estructura del Cablebús en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. El incidente obligó a suspender temporalmente la operación del sistema mientras se desarrollaban las labores de rescate.

El hecho ocurrió sobre la avenida Ticomán, a la altura de la calle Matagalpa, en la colonia Residencial Zacatenco, donde testigos reportaron que el hombre, quien se encontraba sin playera, había ascendido a uno de los postes que sostienen la infraestructura del transporte público.

Autoridades dialogaron con el hombre antes del rescate

Tras recibir el reporte, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y otras corporaciones de seguridad acudieron al lugar para implementar un operativo que permitiera descender al hombre sin poner en riesgo su integridad.

De acuerdo con la información preliminar, las autoridades establecieron contacto con el hombre desde el inicio de la emergencia y, durante más de dos horas, mantuvieron un diálogo para convencerlo de bajar de la estructura.

Los equipos de rescate señalaron que el hombre no manifestó intenciones de arrojarse desde el poste, situación que permitió privilegiar la negociación antes de ejecutar las maniobras para ponerlo a salvo.

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Recibió atención médica y psicológica

Una vez que descendió de la estructura, el hombre fue valorado por personal médico en el sitio para verificar su estado de salud.

Además de la revisión física, recibió alimentos y atención psicológica como parte del protocolo de intervención aplicado en este tipo de emergencias.

Posteriormente, fue trasladado ante el Ministerio Público, donde las autoridades determinarán las circunstancias que motivaron el incidente y realizarán las diligencias correspondientes.

Servicio del Cablebús fue restablecido

Como medida preventiva, el servicio del Cablebús fue interrumpido mientras se desarrollaban las labores de rescate, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y del personal de emergencia.

Una vez concluido el operativo y confirmada la ausencia de riesgos en la infraestructura, la operación del sistema fue restablecida de manera normal.

Atendimos el rescate de una persona que subió a la torre del Cablebús en la colonia Residencial Zacatenco, en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Utilizamos una escala para llegar a la estructura. Posterior a una conversación con la persona, decidió descender por el poste con… pic.twitter.com/dIF1JI2zcJ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) July 18, 2026

El incidente generó una importante movilización de cuerpos de auxilio y llamó la atención de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona norte de la Ciudad de México, mientras las autoridades reiteraron el llamado a reportar de inmediato cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad de las personas o para la operación del transporte público.

IO