Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana, Oaxaca, durante labores de vigilancia; buscan a responsables

El alcalde de San Miguel Yogovana, localidad perteneciente al municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, fue asesinado a balazos mientras realizaba labores de vigilancia en las inmediaciones de un domicilio, informó la Fiscalía General del Estado.

La víctima fue identificada como Eduardo S. L., de aproximadamente 65 años, reconocido en la región como líder comunitario. El ataque ocurrió después de que detectó dos motocicletas estacionadas de manera sospechosa y solicitó apoyo policial para verificar su procedencia.

De acuerdo con las primeras investigaciones, varias personas salieron del inmueble y confrontaron al funcionario, antes de atacarlo con armas de fuego. El alcalde perdió la vida en el lugar, mientras los responsables escaparon.

¿Cómo ocurrió el asesinato del alcalde de San Miguel Yogovana?

La Fiscalía de Oaxaca explicó que Eduardo S. L. realizaba tareas de vigilancia cuando observó dos motocicletas afuera de una vivienda. Ante la situación, pidió la intervención de elementos policiales para revisar las unidades.

Sin embargo, los presuntos propietarios salieron del domicilio con una actitud agresiva y dispararon contra el funcionario.

Tras recibir el reporte, agentes investigadores y personal pericial acudieron al lugar para procesar la escena, recoger indicios y comenzar las diligencias correspondientes.

Fiscalía de Oaxaca identifica a presuntos responsables

Las autoridades localizaron el inmueble del que salieron los agresores y establecieron que las motocicletas estaban relacionadas con las personas investigadas.

Aunque sus identidades no fueron difundidas públicamente, la Fiscalía señaló que ya están identificadas y son buscadas por fuerzas de seguridad estatales. La investigación continúa para determinar el móvil del crimen y establecer si participaron más personas.

🚨 Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana, Oaxaca



El presidente municipal de San Miguel Yogovana, en el distrito de Miahuatlán, Oaxaca, Eduardo S., fue asesinado durante la madrugada del domingo mientras realizaba labores de vigilancia.



De acuerdo con la Fiscalía estatal, el… pic.twitter.com/wdAeha6yXH — Tomas Zapata LIVE (@tomzapata) July 13, 2026

Violencia contra funcionarios persiste en Oaxaca

El asesinato de Eduardo S. L. se suma a otros ataques contra autoridades municipales registrados en Oaxaca.

Un mes antes, Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, fue asesinado en un ataque armado dentro de su domicilio. El edil, de 53 años, había llegado al cargo bajo las siglas del Partido Acción Nacional.

La violencia contra figuras políticas y servidores públicos se mantiene como un problema en México. Durante 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios o aspirantes a cargos públicos, dentro de un registro total de 246 agresiones.

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