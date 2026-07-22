Asesinan al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca; fue atacado en un puesto de comida

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

El ataque ocurrió en un puesto de comida ubicado dentro del fraccionamiento La Esmeralda, donde sujetos armados dispararon contra el comunicador. Reportes preliminares señalan que una mujer también resultó lesionada durante la agresión, aunque las autoridades no habían informado sobre su estado de salud.

Elementos de seguridad acudieron al sitio y acordonaron el área para permitir el trabajo de peritos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación con el propósito de esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar el motivo del ataque.

¿Quién era el periodista Alejandro Leyva Aguilar?

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, conocida como CORTV o Canal 9, durante la administración estatal anterior.

Después de ocupar ese cargo, mantuvo su actividad periodística mediante la columna de opinión “El Zumbido del Moscardón”, publicada en plataformas informativas de Oaxaca. Su trabajo abordaba asuntos políticos, administrativos y sociales de la entidad.

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El periodista había publicado una nueva entrega de su columna apenas unas horas antes del ataque. En sus textos recientes formuló cuestionamientos sobre el Gobierno de Oaxaca encabezado por Salomón Jara Cruz.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido que el asesinato tenga relación con su trabajo periodístico. Esa posibilidad deberá formar parte de las líneas de investigación, junto con cualquier otro contexto personal o profesional.

Fiscalía de Oaxaca investiga el ataque en San Pablo Etla

Los primeros reportes indican que los agresores llegaron al establecimiento y dispararon directamente contra Leyva Aguilar. Algunas versiones señalan que huyeron a bordo de una motocicleta, dato que todavía deberá confirmarse mediante las investigaciones ministeriales.

La Fiscalía deberá revisar cámaras de vigilancia, entrevistar a testigos y realizar peritajes balísticos para reconstruir el ataque. También tendrá que determinar si el comunicador había recibido amenazas o solicitado medidas de protección antes del crimen.

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ÚLTIMA HORA | Ejecutan al periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla.

La mañana de este miércoles, el periodista fue ultimado a balazos en el fraccionamiento Esmeralda, perteneciente a San Pablo Etla, #Oaxaca,de acuerdo con los primeros reportes.1/2 pic.twitter.com/klih8yRpZr — ROTATIVO OAXACA (@rotativooaxaca) July 22, 2026

Asesinato ocurre en un contexto de violencia contra periodistas

El asesinato de Alejandro Leyva ocurre en un año marcado por ataques contra integrantes de la prensa en México. Al menos seis periodistas fueron asesinados durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con un recuento periodístico publicado antes de este nuevo caso.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión han señalado que las autoridades deben considerar la labor periodística como una línea prioritaria en las investigaciones de agresiones contra comunicadores.

Hasta el cierre de esta información no se habían reportado personas detenidas por el asesinato ocurrido en San Pablo Etla.

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