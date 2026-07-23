México y Estados Unidos refuerzan cooperación militar: Marina y Defensa se reúnen con el Comando Norte en Veracruz

Los titulares de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sostuvieron un encuentro con el comandante del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), como parte de los mecanismos permanentes de cooperación militar entre ambos países.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Secretaría de Marina informó que el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, se reunieron con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, del 19 al 22 de julio de 2026 en el puerto de Veracruz.

La dependencia destacó que estas reuniones forman parte de los mecanismos de colaboración bilateral establecidos desde 2016 y que se realizan de manera periódica para fortalecer la coordinación en materia de seguridad.

Reafirman compromiso frente a desafíos comunes

De acuerdo con la Marina, el propósito principal del encuentro fue reafirmar el compromiso de México y Estados Unidos para mantener una cooperación estrecha frente a los retos compartidos que impactan la seguridad y el bienestar de ambas naciones.

Durante las reuniones de trabajo, el general Gregory M. Guillot señaló que la seguridad de América del Norte depende de una relación sólida entre los países de la región, así como de la capacidad de actuar de manera coordinada y con objetivos comunes para enfrentar amenazas compartidas.

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Las autoridades mexicanas coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación y colaboración institucional, respetando en todo momento los principios que rigen la relación bilateral.

Analizan seguridad marítima, drones e intercambio de información

Como parte de la agenda de trabajo, los secretarios de Marina y Defensa abordaron diversos temas estratégicos relacionados con el fortalecimiento de las capacidades operativas y de cooperación entre ambos países.

Entre los asuntos analizados destacaron el adiestramiento militar, el intercambio de información, las operaciones concurrentes, el uso de sistemas aéreos no tripulados (drones) y las acciones de seguridad marítima, consideradas prioritarias para hacer frente a los desafíos regionales.

La Secretaría de Marina precisó que estos esfuerzos contribuyen al desarrollo de la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), de la cual México forma parte.

Los Secretarios de Marina y Defensa de México se reunieron con el Comandante del Comando Norte de los E.U.A.



El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina, y el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional se reunieron con el General… pic.twitter.com/ohbbbYNx8A — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 23, 2026

Cooperación con respeto a la soberanía de ambos países

La Semar subrayó que la participación de México en los mecanismos de cooperación con Estados Unidos se desarrolla bajo los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y pleno respeto a las decisiones y la soberanía territorial de ambas naciones.

Con este encuentro, los gobiernos de México y Estados Unidos dieron continuidad a los trabajos de coordinación bilateral en materia de defensa y seguridad, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales para atender riesgos comunes y mantener la estabilidad en la región de América del Norte.

IO