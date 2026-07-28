Sol León rompe el silencio y confirma el fallecimiento de su mamá.

La noticia sobre el sensible fallecimiento de Doña Lula, madre de la influencer y empresaria Sol León, fue confirmada por la misma creadora de contenido. Esto tras horas de especulaciones y una ola de mensajes de condolencias en plataformas digitales hacia la sinaloense.

La noticia que comenzó a circular el pasado 27 de julio, generó gran revuelo en redes sociales y entre los seguidores de la influencer. Dentro de este espacio; se dieron algunos detalles del deceso de Doña Lula, por lo que la empresaria también desmintió algunos rumores sobre la muerte de su mamá.

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¿Cómo fue que Sol León confirmó el deceso de su mamá?

El hecho comenzó a generar conmoción la noche del lunes, cuando Sol León realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales. Durante este live, la influencer recibió una llamada telefónica urgente y tras esto, Sol se mostró visiblemente afectada y terminó la transmisión.

Poco después, Sol León confirmó la partida de su madre, expresando que "se fue feliz, tranquila y plena". Dentro de sus historias de Instagram; la empresaria expresó que su mamá falleció debido a un paro cardiaco. Sol León expresó que se sentía en paz al hacer todo lo que su mamá solicitó, además de verla plena al poder regresar a su casa en Culiacán, cerrando el mensaje agradeciendo por las palabras de apoyo.

Sol León confirma fallecimiento de su mamá. / Instagram: reinaveneenosa

La empresaria aprovechó para aclarar ciertos rumores que circulaban redes sociales, señalando detalles sobre los últimos momentos de Doña Lula y desmintiendo versiones erróneas sobre su estado de hospitalización.