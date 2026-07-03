Sheinbaum Pardo descarta persecución política contra Gilda Lozoya y liga detención al caso Agronitrogenados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, responda a una persecución política y aseguró que el caso está relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Agronitrogenados.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 3 de julio, realizada en Morelia, Michoacán, la mandataria explicó que la FGR deberá ofrecer más detalles sobre la aprehensión, pero sostuvo que existen señalamientos sobre la presunta participación de Gilda Lozoya en esquemas vinculados con depósitos y operaciones financieras investigadas desde años anteriores.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la detención de Gilda Lozoya?

Al ser cuestionada sobre la versión de la defensa, que acusó persecución política contra mujeres de la familia Lozoya, Sheinbaum negó ese señalamiento.

La presidenta afirmó que su gobierno no fue informado previamente de la detención y que conoció el caso cuando la fiscalía lo comunicó al Gabinete de Seguridad tras ejecutar la orden de aprehensión.

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“Es una detención de la Fiscalía General de la República”, explicó la mandataria, al señalar que, según lo informado por la fiscalía, hay pruebas de una presunta participación en el fraude relacionado con Agronitrogenados.

¿Qué es el caso Agronitrogenados?

Sheinbaum recordó que el caso se originó por la compra de una planta de fertilizantes que había sido privatizada y después abandonada. Pemex la adquirió por más de 200 millones de dólares durante la gestión de Emilio Lozoya.

La mandataria señaló que esa operación derivó en investigaciones por presunto fraude al erario. También recordó que Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México, fue detenido en su momento y posteriormente liberado bajo el compromiso de devolver recursos, aunque dijo que el tema sigue pendiente.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que la @FGRMexico avanza en las investigaciones y procedimiento de Gilda "N", hermana del exdirector de #Pemex, Emilio “N”, relacionada con el fraude de Agronitrogenados, y descartó que se trata de un asunto político sino de… pic.twitter.com/sZ3LAmJ3tH — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 3, 2026

¿Hubo uso excesivo de la fuerza en la detención?

Sobre las acusaciones de la defensa por presunto uso desproporcionado de la fuerza, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la detención fue realizada por personal de la Agencia de Investigación Criminal.

Explicó que la aerolínea notificó el arribo de Gilda Lozoya, quien contaba con ficha roja y orden de aprehensión. Añadió que el aeropuerto cuenta con cámaras, por lo que descartó condiciones para una detención irregular.

García Harfuch precisó que la detenida fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, mientras la FGR continuará con el proceso judicial.

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