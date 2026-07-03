Fiscalía de Veracruz confirma muerte de periodista Roxana Guzmán; hay 8 detenidos por homicidio

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la muerte de la periodista Roxana Guzmán, luego de que dictámenes periciales identificaron científicamente los restos localizados durante las diligencias del caso.

La dependencia informó que, como resultado de investigaciones ministeriales, trabajo de gabinete y actos de inteligencia, fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del delito de homicidio doloso calificado en agravio de la comunicadora.

¿Qué informó la Fiscalía de Veracruz sobre Roxana Guzmán?

La Fiscalía estatal señaló que los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación de los restos hallados durante la investigación y confirmaron que corresponden a la periodista.

Con ello, la autoridad dio por acreditada la muerte de la comunicadora, cuyo caso era investigado tras su presunta privación de la libertad.

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La institución sostuvo que este avance fortalece la carpeta de investigación y las acciones emprendidas para esclarecer los hechos.

¿Quiénes fueron detenidos por el homicidio de la periodista?

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas contra Javier Iván “N”, alias “Delta 1”; José del Carmen “N”, alias “Delta 7”; Luis Arturo “N”, alias “Delta 11” o “El Pelón”, y Karen Monserrat “N”, alias “La Hiena”.

De acuerdo con la Fiscalía, los tres primeros estarían presuntamente relacionados con la privación de la libertad de la víctima y, posteriormente, en complicidad con Karen Monserrat “N”, con el homicidio de la periodista.

También fueron detenidos Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste al momento de los hechos.

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¿Qué papel habrían tenido policías municipales?

Según la investigación ministerial, los expolicías municipales presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico en operaciones del grupo delictivo señalado en el caso.

Las ocho personas detenidas fueron puestas a disposición de un órgano jurisdiccional, que definirá su situación jurídica en la audiencia inicial.

La Fiscalía de Veracruz afirmó que mantendrá investigaciones científicas, objetivas y exhaustivas para garantizar justicia y combatir la impunidad, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

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