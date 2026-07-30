Renta de casas para estudiantes en Mérida: costos y qué incluyen para universitarios foráneos

Cada ciclo escolar, miles de jóvenes llegan a Mérida para iniciar o continuar sus estudios universitarios, lo que incrementa la demanda de viviendas en renta, principalmente en las zonas cercanas a sus instituciones.

Ante este panorama, compartir una casa con roomies se ha convertido en una de las alternativas más accesibles para reducir gastos sin sacrificar comodidad.

Actualmente, la oferta de vivienda para estudiantes va desde habitaciones individuales hasta casas completas de dos, tres o cuatro recámaras.

Noticia Destacada El municipio más seguro de Yucatán para rentar o comprar una casa en 2026

Los costos dependen de la ubicación, el tamaño del inmueble, si está amueblado y los servicios que incluye, aunque existen opciones para distintos presupuestos.

¿Cuánto cuesta rentar una casa para estudiantes en Mérida?

En 2026, una habitación individual puede encontrarse desde los 3,000 pesos mensuales, mientras que aquellas que incluyen servicios como internet, agua y electricidad rondan entre los 4,000 y 6,500 pesos.

Por su parte, un departamento para dos personas suele costar entre 8,000 y 12,000 pesos al mes.

Las casas completas representan una alternativa atractiva para quienes buscan vivir con amigos o compañeros de universidad.

Una vivienda de dos recámaras generalmente se renta entre 9,000 y 14,000 pesos mensuales, mientras que una de tres habitaciones puede alcanzar entre 12,000 y 18,000 pesos, dependiendo de la colonia y las amenidades que ofrezca.

Noticia Destacada Precios de casas en Mérida 2026: cuánto cuesta comprar o rentar en los barrios más tradicionales

¿Qué incluyen normalmente las rentas para estudiantes?

Las viviendas dirigidas al mercado estudiantil suelen ofrecer características pensadas para facilitar la vida universitaria.

Es común que incluyan recámara amueblada con cama, clóset y escritorio, además de aire acondicionado, internet de alta velocidad, cocina equipada, refrigerador, lavadora, agua e incluso limpieza periódica en algunas propiedades.

Cuando se trata de casas completas, generalmente también cuentan con sala, comedor, dos o tres baños, patio y estacionamiento, lo que permite que varios estudiantes compartan la vivienda de forma cómoda.