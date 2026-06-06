Semovi suspende trámites de control vehicular en CDMX por falla en plataforma externa

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que los trámites de control vehicular quedaron suspendidos hasta nuevo aviso debido a una falla en una plataforma externa a la dependencia.

De acuerdo con el aviso difundido en su cuenta oficial de X, el problema afecta el sistema donde se realiza la verificación de datos de unidades particulares, por lo que la dependencia decidió pausar temporalmente este tipo de trámites para evitar inconvenientes a las personas usuarias.

La Semovi señaló que se pondrá en contacto con quienes ya tenían una cita programada, con el objetivo de reagendar el trámite y garantizar una atención ordenada una vez que el servicio pueda normalizarse.

¿Qué trámites de Semovi se suspenden en CDMX?

La suspensión aplica para los trámites de control vehicular, debido a que dependen de la plataforma externa donde se validan datos de vehículos particulares.

La dependencia informó que notificará a las personas afectadas mediante el correo electrónico notificacion.semovi@cdmx.gob.mx y también por vía telefónica al número 55 1364 0326. A través de esos canales se realizará el proceso de reprogramación de citas.

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Semovi lamentó los inconvenientes ocasionados y aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances para restablecer el servicio.

Licencias permanentes y tipos A y B siguen disponibles

Aunque los trámites de control vehicular fueron suspendidos, los módulos que expiden licencias permanentes, Tipo A y Tipo B, continuarán funcionando con normalidad.

Las citas para estos servicios pueden realizarse en el sitio oficial de la Semovi, mediante el ingreso con cuenta Llave CDMX. También se mantiene la atención presencial en los módulos habilitados.

El horario de servicio es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Los sábados, la atención opera de 9:00 a 13:00 horas.

Con esta aclaración, la Secretaría de Movilidad busca evitar confusiones entre los trámites suspendidos y los servicios que continúan disponibles para la ciudadanía.

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