Verificación Vehicular en CDMX y Edomex 2026: Estos autos que deben verificar en junio

La verificación vehicular es un trámite obligatorio en la Ciudad de México y el Estado de México que busca mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación.

Para este primer semestre de 2026, las autoridades han publicado el calendario oficial, y en mayo y junio corresponde verificar a los vehículos con engomado azul, terminación de placa en 9 y 0.

Calendario de Verificación Vehicular 2025 en Edomex

Si tu auto está registrado en el Edomex, revisa las fechas en las que debes verificar:

Enero-Febrero: Engomado amarillo, placas 5 y 6.

Engomado amarillo, placas 5 y 6. Febrero-Marzo: Engomado rosa, placas 7 y 8.

Engomado rosa, placas 7 y 8. Marzo-Abril: Engomado rojo, placas 3 y 4.

Engomado rojo, placas 3 y 4. Abril-Mayo: Engomado verde, placas 1 y 2.

Engomado verde, placas 1 y 2. Mayo-Junio: Engomado azul, placas 9 y 0.

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Costos de la Verificación 2025

Los precios para realizar la verificación vehicular este año son los siguientes:

Holograma Doble Cero (“00”) → $1,197 pesos.

→ $1,197 pesos. Holograma Cero (“0”) → $610 pesos.

→ $610 pesos. Holograma Uno (“1”) y Dos (“2”) → $469 pesos.

→ $469 pesos. Informe OBD (solo diagnóstico) → Sin costo.

Requisitos para Verificar en el Edomex

Para cumplir con la verificación, los conductores deben presentar:

Identificación oficial.

Tarjeta de circulación vigente.

Comprobante de verificación anterior.

Estar al corriente en pagos de tenencia y refrendo.

Pago de multa en caso de verificación extemporánea.

Factura original (para autos nuevos o primera verificación).

¿Cómo agendar una cita?

Para verificar, es necesario programar una cita en línea a través del portal oficial: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/

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¿Qué sucede si no verificas a tiempo?

Si no realizas la verificación dentro del periodo correspondiente, serás acreedor a una multa de $3,519 pesos (equivalente a 20 UMAs). Además, tu auto no podrá circular de manera legal en el Estado de México.

Horarios de atención en los Verificentros

Lunes a viernes: 8:00 a 19:00 hrs.

8:00 a 19:00 hrs. Sábados: 8:00 a 15:00 hrs.

Cumple con este trámite en tiempo y forma para evitar sanciones y contribuir a la mejora del medio ambiente en el Estado de México y la Ciudad de México.

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