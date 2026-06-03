Síguenos

Última hora

Campeche

Explosión de transformador deja sin luz a vecinos de Escárcega y les prometen solución en un mes

México

Verificación Vehicular en CDMX y Edomex 2026: Estos autos que deben verificar en junio

Aquí te decimos los requisitos, costos y las sanciones por no cumplir con este trámite obligatorio.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

3 de jun de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Si no realizas la verificación dentro del periodo correspondiente, serás acreedor a una multa de $3,519 pesos
Si no realizas la verificación dentro del periodo correspondiente, serás acreedor a una multa de $3,519 pesos / Cuartoscuro

La verificación vehicular es un trámite obligatorio en la Ciudad de México y el Estado de México que busca mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación.

Para este primer semestre de 2026, las autoridades han publicado el calendario oficial, y en mayo y junio corresponde verificar a los vehículos con engomado azul, terminación de placa en 9 y 0.

Calendario de Verificación Vehicular 2025 en Edomex

Si tu auto está registrado en el Edomex, revisa las fechas en las que debes verificar:

  • Enero-Febrero: Engomado amarillo, placas 5 y 6.
  • Febrero-Marzo: Engomado rosa, placas 7 y 8.
  • Marzo-Abril: Engomado rojo, placas 3 y 4.
  • Abril-Mayo: Engomado verde, placas 1 y 2.
  • Mayo-Junio: Engomado azul, placas 9 y 0.
Alertan a negocios de Yucatán por multas durante el Mundial 2026

Noticia Destacada

Mundial 2026: Van por multas en Yucatán por transmitir partidos sin permiso; esto pagarían los negocios

Costos de la Verificación 2025

Los precios para realizar la verificación vehicular este año son los siguientes:

  • Holograma Doble Cero (“00”) → $1,197 pesos.
  • Holograma Cero (“0”) → $610 pesos.
  • Holograma Uno (“1”) y Dos (“2”) → $469 pesos.
  • Informe OBD (solo diagnóstico) → Sin costo.

Requisitos para Verificar en el Edomex

Para cumplir con la verificación, los conductores deben presentar:

  • Identificación oficial.
  • Tarjeta de circulación vigente.
  • Comprobante de verificación anterior.
  • Estar al corriente en pagos de tenencia y refrendo.
  • Pago de multa en caso de verificación extemporánea.
  • Factura original (para autos nuevos o primera verificación).

¿Cómo agendar una cita?

Para verificar, es necesario programar una cita en línea a través del portal oficial: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/

¿Qué sucede si no verificas a tiempo?

Si no realizas la verificación dentro del periodo correspondiente, serás acreedor a una multa de $3,519 pesos (equivalente a 20 UMAs). Además, tu auto no podrá circular de manera legal en el Estado de México.

Horarios de atención en los Verificentros

  • Lunes a viernes: 8:00 a 19:00 hrs.
  • Sábados: 8:00 a 15:00 hrs.

Cumple con este trámite en tiempo y forma para evitar sanciones y contribuir a la mejora del medio ambiente en el Estado de México y la Ciudad de México.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO

Te puede interesar