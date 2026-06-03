Verificación Vehicular en CDMX y Edomex 2026: Estos autos que deben verificar en junio

La verificación vehicular es un trámite obligatorio en la Ciudad de México y el Estado de México que busca mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación.
Para este primer semestre de 2026, las autoridades han publicado el calendario oficial, y en mayo y junio corresponde verificar a los vehículos con engomado azul, terminación de placa en 9 y 0.
Calendario de Verificación Vehicular 2025 en Edomex
Si tu auto está registrado en el Edomex, revisa las fechas en las que debes verificar:
- Enero-Febrero: Engomado amarillo, placas 5 y 6.
- Febrero-Marzo: Engomado rosa, placas 7 y 8.
- Marzo-Abril: Engomado rojo, placas 3 y 4.
- Abril-Mayo: Engomado verde, placas 1 y 2.
- Mayo-Junio: Engomado azul, placas 9 y 0.
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Costos de la Verificación 2025
Los precios para realizar la verificación vehicular este año son los siguientes:
- Holograma Doble Cero (“00”) → $1,197 pesos.
- Holograma Cero (“0”) → $610 pesos.
- Holograma Uno (“1”) y Dos (“2”) → $469 pesos.
- Informe OBD (solo diagnóstico) → Sin costo.
Requisitos para Verificar en el Edomex
Para cumplir con la verificación, los conductores deben presentar:
- Identificación oficial.
- Tarjeta de circulación vigente.
- Comprobante de verificación anterior.
- Estar al corriente en pagos de tenencia y refrendo.
- Pago de multa en caso de verificación extemporánea.
- Factura original (para autos nuevos o primera verificación).
¿Cómo agendar una cita?
Para verificar, es necesario programar una cita en línea a través del portal oficial: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/
¿Qué sucede si no verificas a tiempo?
Si no realizas la verificación dentro del periodo correspondiente, serás acreedor a una multa de $3,519 pesos (equivalente a 20 UMAs). Además, tu auto no podrá circular de manera legal en el Estado de México.
Horarios de atención en los Verificentros
- Lunes a viernes: 8:00 a 19:00 hrs.
- Sábados: 8:00 a 15:00 hrs.
Cumple con este trámite en tiempo y forma para evitar sanciones y contribuir a la mejora del medio ambiente en el Estado de México y la Ciudad de México.
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