Presidenta Sheinbaum aclara qué preocupaba a AMLO tras captura de “El Mayo” Zambada: “Era la soberanía, no sus declaraciones”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la principal inquietud del expresidente Andrés Manuel López Obrador tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada no estaba relacionada con lo que el líder del Cártel de Sinaloa pudiera declarar ante las autoridades estadounidenses, sino con la posibilidad de que agencias de Estados Unidos hubieran participado en territorio mexicano sin conocimiento del Gobierno de México.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre versiones atribuidas al exembajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien presuntamente señala en un adelanto de sus memorias que López Obrador se encontraba preocupado por las declaraciones que pudiera realizar Zambada una vez detenido.

Sheinbaum respondió que aún no se conoce el contenido completo de la publicación y consideró necesario esperar a que el libro sea difundido oficialmente antes de emitir conclusiones sobre sus afirmaciones.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la preocupación de López Obrador?

La presidenta explicó que, durante el proceso de transición entre ambas administraciones, conversó con López Obrador sobre diversos temas, incluido el caso de Ismael “El Mayo” Zambada.

Según relató, la preocupación central del entonces presidente era conocer cómo ocurrió el traslado del narcotraficante hacia Estados Unidos y determinar si alguna dependencia estadounidense participó directamente en territorio mexicano sin informar previamente a las autoridades nacionales.

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Sheinbaum sostuvo que el tema estaba relacionado con la defensa de la soberanía nacional y no con el posible contenido de las declaraciones que pudiera rendir el fundador del Cártel de Sinaloa ante las autoridades de ese país.

La captura de “El Mayo” abrió un debate sobre la cooperación bilateral

La mandataria señaló que el caso generó cuestionamientos sobre los mecanismos de colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Recordó que uno de los principales reclamos del Gobierno mexicano fue obtener información detallada sobre la forma en que se desarrolló el operativo que terminó con la detención y traslado de Zambada.

El tema, explicó, provocó diferencias entre la administración de López Obrador y representantes del gobierno estadounidense, debido a la falta de claridad sobre la participación de autoridades de ambos países.

Sheinbaum insiste en coordinación con respeto a la soberanía

La presidenta reiteró que México mantiene disposición para colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad, pero bajo un esquema de coordinación institucional y respeto mutuo.

#MañaneraDelPueblo. Si algo preocupó al ex presidente @lopezobrador_ fue la posible participación ilegal de alguna agencia de EU en la captura del Mayo Zambada. “Por eso se enfrió la relación” con el ex embajador @KenSalazar, afirma la presienta @Claudiashein pic.twitter.com/mK0tMEAv92 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 22, 2026

Explicó que cuando existen datos sobre personas con órdenes de aprehensión o actividades criminales, la información debe compartirse a través de los canales oficiales para que las autoridades mexicanas actúen dentro de su propio territorio.

Sheinbaum sostuvo que la cooperación bilateral debe fortalecerse mediante la comunicación y el intercambio de inteligencia, evitando acciones unilaterales que puedan generar tensiones diplomáticas.

La captura de “El Mayo” Zambada continúa siendo uno de los episodios más relevantes en la relación México-Estados Unidos en los últimos años, debido a sus implicaciones en materia de seguridad, combate al narcotráfico y soberanía nacional.

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