Ataque armado en parque de la Región 233 de Cancún deja a un hombre herido

Un hombre resultó herido por impactos de arma de fuego la tarde de este lunes, luego de ser perseguido por sujetos armados a través de diversas calles de la Región 233, hasta ser alcanzado en un parque público, donde finalmente fue atacado a balazos.

De acuerdo con información recabada en el lugar, vecinos observaron a la víctima correr desesperadamente mientras intentaba ponerse a salvo de sus agresores, quienes la seguían de cerca por varias cuadras. La persecución concluyó en un área verde ubicada sobre la calle 88, donde los presuntos responsables abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

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Las detonaciones provocaron alarma entre habitantes del sector, quienes buscaron resguardarse y dieron aviso al número de emergencias 911. Minutos después, familiares del lesionado llegaron al sitio y, al percatarse de la gravedad de las heridas, decidieron trasladarlo por sus propios medios al Hospital General de Cancún para que recibiera atención médica especializada.

Elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron posteriormente al parque para atender el reporte. Los agentes acordonaron la zona con cinta preventiva a fin de preservar los indicios balísticos y evitar la contaminación de la escena del ataque.

Peritos especializados en criminalística realizaron el levantamiento de evidencias, entre ellas casquillos percutidos que quedaron esparcidos en el lugar, mientras agentes de la Policía de Investigación iniciaron las primeras diligencias para integrar la carpeta correspondiente y recabar testimonios de vecinos que pudieran aportar información sobre la ruta de escape de los responsables.

De manera preliminar, las autoridades no han revelado la identidad del hombre lesionado ni han informado sobre el posible móvil de la agresión. Tampoco se reportan personas detenidas como resultado del operativo implementado tras el ataque.

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La violencia registrada generó preocupación entre los habitantes de la Región 233, quienes señalaron que las detonaciones se escucharon con claridad y provocaron momentos de tensión entre familias que se encontraban en las inmediaciones del parque.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, identificar a los agresores y determinar si el ataque está relacionado con algún hecho previo. Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud del lesionado no había sido informado oficialmente y la carpeta de investigación continúa en integración.