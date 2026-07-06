Calendario Escolar SEP 2026-2027: ¿ya se publicó y cuándo sería el regreso a clases?

Con el cierre del ciclo escolar 2025-2026 cada vez más cerca, miles de estudiantes, madres, padres de familia y docentes esperan la publicación del Calendario Escolar SEP 2026-2027 para conocer cuándo será el regreso a clases después de las vacaciones de verano.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación Pública no ha dado a conocer el calendario oficial del próximo ciclo escolar, por lo que todavía no existe una fecha confirmada para el inicio de clases, vacaciones, días festivos, sesiones de Consejo Técnico Escolar ni entrega de boletas.

¿Ya salió el Calendario Escolar SEP 2026-2027?

La SEP aún no publica el acuerdo correspondiente al ciclo escolar 2026-2027, que deberá aplicarse en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Como ocurre cada año, el documento oficial tendrá que difundirse a través del Diario Oficial de la Federación. Hasta que eso suceda, cualquier fecha de regreso a clases debe considerarse preliminar.

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¿Quién define el calendario escolar de la SEP?

La elaboración del calendario escolar corresponde a la autoridad educativa federal. La Ley General de Educación establece que la SEP debe determinar las fechas aplicables para preescolar, primaria, secundaria, escuelas normales e instituciones formadoras de docentes de educación básica.

El calendario debe garantizar el cumplimiento de planes y programas de estudio en todo el país.

¿Cuántos días de clase tendrá el ciclo 2026-2027?

Por ahora no se sabe si el próximo calendario tendrá 185, 190 o más días efectivos de clase. La ley señala que debe contemplar un mínimo de 185 y un máximo de 200 días.

Una vez publicado, el calendario confirmará el regreso a clases, vacaciones, puentes, sesiones de Consejo Técnico Escolar y actividades clave del ciclo 2026-2027.

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