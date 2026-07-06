Maiceros de Campeche protestan en Palacio de Gobierno; exigen apoyos y entrega inmediata de semillas

Productores de maíz provenientes de seis municipios del Estado se manifestaron este lunes en el Palacio de Gobierno para exigir la liberación de apoyos federales y estatales, así como la entrega inmediata de semillas para el actual ciclo agrícola, al advertir que los retrasos ponen en riesgo la siembra.

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Los inconformes, encabezados por Guillermo Hernández Gutiérrez, denunciaron que alrededor de 400 maiceros no han recibido el apoyo de 800 pesos correspondiente al Gobierno Federal, por lo que tampoco el Gobierno del Estado ha entregado su aportación de 150 pesos adicionales.

Recordaron que el pago ya había sido comprometido hace varios meses, sin que hasta ahora exista una fecha para su dispersión.

Indicaron que previamente acudieron a las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Sader, donde, aseguraron, les informaron que actualmente no hay dinero para cubrir dichos recursos, situación que consideraron injusta al señalar que en Entidades del norte del país y del Bajío los pagos ya se realizan e incluso en algunos Estados el programa registra un avance del 100 por ciento.

Otro de los reclamos fue el retraso en la entrega de semillas de maíz de la marca Pioneer, indispensables para aprovechar las lluvias registradas en las últimas semanas y comenzar la siembra.

Aseguran que solo se ha entregado el 40% de las semillas. / Alejandro Balan

Los productores afirmaron que investigaron directamente con el proveedor, quien les informó que el Gobierno del Estado no ha cubierto el pago correspondiente a los paquetes de semilla, por lo que únicamente se han entregado los bultos cubiertos con las aportaciones realizadas por los propios campesinos.

De acuerdo con los manifestantes, apenas se ha distribuido alrededor del 40 por ciento de las semillas, mientras que permanece pendiente el 60 por ciento, equivalente a unos 6 mil bultos, que beneficiarían a aproximadamente 6 mil productores.

Advirtieron que, si las semillas no son entregadas en el transcurso de una o dos semanas, solicitarán la devolución del dinero que aportaron, pues recibirlas a finales de julio o durante agosto ya no tendría utilidad debido al avance del calendario agrícola.

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Los inconformes solicitaron ser atendidos por el nuevo titular de la Secretaría de Gobierno, Segob, para conocer cuándo serán liberados los recursos y se regularizará la distribución de las semillas.

Finalmente, advirtieron que, dependiendo de la respuesta que reciban, definirán nuevas acciones de protesta. En particular, los 400 productores que siguen sin recibir los apoyos económicos aseguraron estar dispuestos a volver a manifestarse, como ya lo han hecho anteriormente, hasta obtener una solución a sus demandas.

JGH