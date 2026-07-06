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Campeche / Ciudad del Carmen

Profepa investiga muerte de crías de monjita americana en Playa Norte

El delito ambiental ocurrió dentro del Área Natural Protegida Laguna de Términos; las sanciones pueden alcanzar hasta 9 millones de pesos.

Por Redacción Por Esto!

6 de jul de 2026

2 min

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Mueren varias crías de monjita americana tras el paso de la unidad.
Mueren varias crías de monjita americana tras el paso de la unidad.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya integró la carpeta de investigación respecto a la muerte de crías del ave “monjita americana”, luego de que una persona a bordo de un vehículo todoterreno ingresó ilegalmente a la zona arenosa de Playa Norte, provocando el deceso de los pájaros en desarrollo.

Lo anterior fue confirmado por el titular de la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown Gantús, al dar a conocer que, por tratarse de un delito ambiental cometido en zona federal, las autoridades nacionales se encargan de la investigación y sanción.

El pasado jueves, la Dirección de Medio Ambiente de Ciudad del Carmen informó que un vehículo ingresó indebidamente a una zona de anidación en Playa Norte, dentro del Área Natural Protegida de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, causando la muerte de huevos y crías de la monjita americana (Himantopus mexicanus).

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El conductor omitió respetar la señalización y acordonamiento instalado para impedir el paso de vehículos durante la temporada reproductiva, atravesando un sector con nidos, polluelos y huevos, lo que ocasionó graves afectaciones a la colonia en desarrollo.

Aunque la especie Himantopus mexicanus no está enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, su conservación y manejo están sujetos a la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

De acuerdo con la LGVS, por destruir nidos o matar ejemplares la sanción puede ir de 200 a 75 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 24 mil a 9 millones de pesos.

La monjita americana utiliza cada año las playas de la Isla como sitio de reproducción, motivo por el que las autoridades ambientales delimitan y resguardan sectores del litoral para garantizar que los nidos permanezcan libres de perturbaciones.

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