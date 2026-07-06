Profepa investiga muerte de crías de monjita americana en Playa Norte

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya integró la carpeta de investigación respecto a la muerte de crías del ave “monjita americana”, luego de que una persona a bordo de un vehículo todoterreno ingresó ilegalmente a la zona arenosa de Playa Norte, provocando el deceso de los pájaros en desarrollo.

Lo anterior fue confirmado por el titular de la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown Gantús, al dar a conocer que, por tratarse de un delito ambiental cometido en zona federal, las autoridades nacionales se encargan de la investigación y sanción.

El pasado jueves, la Dirección de Medio Ambiente de Ciudad del Carmen informó que un vehículo ingresó indebidamente a una zona de anidación en Playa Norte, dentro del Área Natural Protegida de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, causando la muerte de huevos y crías de la monjita americana (Himantopus mexicanus).

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El conductor omitió respetar la señalización y acordonamiento instalado para impedir el paso de vehículos durante la temporada reproductiva, atravesando un sector con nidos, polluelos y huevos, lo que ocasionó graves afectaciones a la colonia en desarrollo.

Aunque la especie Himantopus mexicanus no está enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, su conservación y manejo están sujetos a la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

De acuerdo con la LGVS, por destruir nidos o matar ejemplares la sanción puede ir de 200 a 75 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 24 mil a 9 millones de pesos.

La monjita americana utiliza cada año las playas de la Isla como sitio de reproducción, motivo por el que las autoridades ambientales delimitan y resguardan sectores del litoral para garantizar que los nidos permanezcan libres de perturbaciones.