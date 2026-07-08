Sheinbaum Pardo recibe al presidente de Suiza en Palacio Nacional buscando fortalecer relación bilateral. EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibe este miércoles 8 de julio en Palacio Nacional al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el marco de una visita oficial que busca fortalecer la relación bilateral entre ambos países.

La ceremonia de bienvenida se llevará a cabo en el Patio de Honor de Palacio Nacional, donde la mandataria mexicana encabeza la recepción oficial del jefe de Estado suizo.

Posteriormente, ambos líderes sostendrán una reunión privada y un encuentro de trabajo con integrantes de sus respectivas delegaciones para abordar temas de interés común.

¿Cuál es el objetivo de la visita del presidente de Suiza a México?

La visita oficial tiene como propósito ampliar la cooperación entre México y Suiza en áreas estratégicas como comercio, inversión, innovación, desarrollo sostenible, ciencia y tecnología.

Además de revisar el estado de la relación bilateral, los gobiernos buscan impulsar nuevas oportunidades de colaboración económica, así como fortalecer el diálogo político entre ambas naciones.

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Suiza es uno de los principales socios comerciales de México en Europa y mantiene una presencia relevante en el país a través de empresas de sectores como farmacéutica, alimentos, ingeniería, tecnología y servicios financieros.

México y Suiza mantienen una relación de cooperación

Las relaciones diplomáticas entre México y Suiza superan los 80 años y se han caracterizado por una agenda de cooperación en materia económica, educativa, científica y ambiental.

Ambos países también participan en distintos mecanismos multilaterales y mantienen colaboración en organismos internacionales para abordar temas como derechos humanos, cambio climático, desarrollo sostenible y promoción de la paz.

La visita del mandatario suizo ocurre en un contexto de fortalecimiento de los vínculos de México con Europa, mientras continúan las negociaciones y procesos de ratificación de acuerdos comerciales y de cooperación con distintos países del continente.

La recepción encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum forma parte de la agenda diplomática del Gobierno de México para consolidar las relaciones internacionales, atraer inversión y ampliar la cooperación con socios estratégicos, entre ellos Suiza, considerada una de las economías más competitivas e innovadoras del mundo.

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