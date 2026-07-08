Sheinbaum Pardo responde a Eduardo Feinmann tras insultos a mexicanos: “es indignante”

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “indignantes” las declaraciones del comunicador argentino Eduardo Feinmann contra las y los mexicanos, luego de que sus comentarios provocaron polémica en redes sociales.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria cuestionó que sectores de la derecha mexicana se identifiquen con figuras que, dijo, expresan desprecio hacia el pueblo de México.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Eduardo Feinmann?

Sheinbaum señaló que las expresiones del comunicador argentino reflejan una postura de desprecio hacia México y afirmó que ese tipo de discursos son asumidos por la derecha nacional y extranjera.

“Si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México”, expresó la presidenta desde Palacio Nacional.

La mandataria también lo llamó “pseudoperiodista” y sostuvo que sus comentarios muestran una visión clasista y discriminatoria contra las y los mexicanos.

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¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre los mexicanos?

La polémica surgió después de que Feinmann, conductor del canal argentino A24, aseguró que “detesta” a los mexicanos y que en México existe envidia hacia Argentina, no sólo en temas de futbol, sino también en otros ámbitos.

Sus declaraciones generaron críticas en redes sociales, donde usuarios mexicanos y argentinos rechazaron el tono de sus comentarios.

#MañaneraDelPueblo. Exhibe la presidenta @Claudiashein las declaraciones del comentarista argentino @edufeiok quien afirmó que “detesta a los mexicanos”. Este es el personaje al que respalda @RicardoBSalinas., subraya la presidenta. “Es indignante”. pic.twitter.com/59BuIZX7bM — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) July 8, 2026

Sheinbaum vincula dichos con la derecha mexicana

La presidenta aprovechó el caso para señalar que la derecha mexicana, desde su perspectiva, no reconoce ni respeta al pueblo de México. Afirmó que los comentarios de Feinmann no deben verse como un hecho aislado, sino como parte de una narrativa que desprecia a la población.

El intercambio ocurre en medio de un ambiente de confrontación política y mediática, en el que Sheinbaum ha cuestionado de forma constante a comunicadores y figuras públicas que, desde su visión, promueven discursos contra México o contra su gobierno.

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