Iniciarán los foros ciudadanos para construir el Plan Renacimiento para Mérida

El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció el inicio de los foros de escucha del Plan Renacimiento para Mérida, una estrategia que busca integrar las propuestas de la ciudadanía para definir las obras y acciones prioritarias que atenderán el crecimiento de la capital yucateca.

Durante su conferencia desde el Palacio de Gobierno, informó que en los próximos días se darán a conocer más detalles del proyecto, el cual se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento de Mérida.

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El mandatario explicó que el objetivo es construir un plan basado en la participación ciudadana para responder a las principales demandas de la población en materia de agua potable, seguridad, vigilancia, vialidades e infraestructura urbana.

Señaló que el crecimiento poblacional de Mérida hace necesario fortalecer los servicios públicos y planificar obras que permitan mejorar la calidad de vida de las familias.

Como parte del proceso participativo, se convocó a empresarios, especialistas, estudiantes, vecinos y sociedad en general a formar parte de los espacios de consulta. Los foros se realizarán del lunes 13 al viernes 17 de julio, iniciando en la Zona Norte en el Tecnológico de Mérida, a las 11:00 horas.

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Posteriormente continuarán en la Zona Oriente en la Unidad de Servicios Educativos; en la Zona Centro en el Centro Internacional de Congresos; en la Zona Sur en la Universidad Tecnológica Metropolitana; y concluirán en la Zona Poniente en la Escuela Normal de Educación Primaria, todos con horario de inicio a las 11:00 de la mañana.

Díaz Mena indicó que los resultados de estos ejercicios serán presentados el 23 de julio, durante la sesión de la Comisión Permanente del Copladey, para posteriormente realizar la solicitud formal ante el Congreso del Estado del financiamiento por mil 500 millones de pesos destinado al Plan Renacimiento para Mérida.