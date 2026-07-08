¿Qué pasó con Francisco Rocha y Edith Ortega? La cronología del caso en Campeche

A ocho días de la desaparición de Francisco Rocha Zapata y Edith Ortega Bilbao, la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) confirmó que los restos humanos hallados el pasado domingo corresponden a la citada pareja, luego de dar por concluidos los análisis forenses.

“Como resultado de los dictámenes periciales, en coordinación con sus familiares, se confirmó que los cuerpos corresponden a Francisco Rocha Zapata y Edith Ortega Bilbao, quienes previamente habían sido reportados como personas no localizadas”, señaló la fiscalía.

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Información confirmada por el ministerio público señaló que el primer hallazgo ocurrió en una presunta fosa clandestina, en medio de un terreno aledaño, por lo que, para ingresar formalmente al inmueble, se tuvo que contar con una orden de un juez en materia penal.

Fue hasta el pasado lunes seis de julio que la persona juzgadora firmó la orden de cateo para que personal de la Fiscalía General del Estado ingresara y realizara la revisión al interior del inmueble, donde hallaron los dos cuerpos sin vida de las víctimas desaparecidas.

Durante las diligencias, los equipos de seguridad encontraron dos cuerpos sin vida, así como diversos indicios que fueron asegurados para su análisis pericial, mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

De momento, no se tienen personas detenidas, no se han dado a conocer las líneas de investigación, ni si los restos se han entregado a los hijos de la pareja.

Trascendió que, en la integración de las carpetas de investigación, a los implicados se les podrá imputar doble homicidio calificado, desaparición forzada de personas cometida por particulares, más las agravantes que el ministerio público encuadre.

Semana de incertidumbre

Desde el inicio de la semana pasada, hijas de la pareja desaparecida exigieron la intervención de autoridades estatales y federales para la localización de sus padres, que tras salir a trabajar en su rancho cerca de la colonia rural La Chiquita fueron secuestrados con violencia y armas de fuego.

A los pocos días, con el despliegue de equipos de búsqueda, se localizó la cuatrimoto en la que se trasladaba la pareja, con indicios de sangre e impactos de arma de fuego.

Hacia el jueves, personal de la Comisión Local de Búsqueda de Personas desplegó drones para obtener indicios sobre las rutas de traslado y posibles espacios con rastros de su paradero.

Finalmente, hacia el cierre de la semana, se encontraron los primeros restos humanos, lo que derivó en el cateo donde se halló a la pareja sin signos vitales y con aparentes rastros de violencia.